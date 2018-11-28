«Для Шипулина еще не все потеряно. Он суператлет». Интервью немца, тренировавшего сборную России
Вольфганг Пихлер — о русском и казахском допинге, восстановлении СБР, Самуэльссоне и перспективах Шипулина.
Вольфганг Пихлер — о русском и казахском допинге, восстановлении СБР, Самуэльссоне и перспективах Шипулина.
Бывший тренер женской сборной России, возглавляющий сейчас шведскую команду, Вольфганг Пихлер проводит последний этап подготовки к Кубку мира. Уже 29 ноября сборная Швеции отправится на Кубок мира в Поклюку. Корреспондент Sport24 расспросил его обо всем, что происходит сейчас в мире биатлона.
— Как проходит подготовка вашей команды к сезону?
— Нормально. Мы провели последний сбор в Идре, сейчас несколько дней потренируемся в Эстерсунде и в четверг поедем в Поклюку. Мне кажется, команда сейчас в неплохой форме. Не супер, но в достаточно хорошей.
— У вас основная команда едет в Поклюку, а резерв остается в Идре?
— Да. Мы отправляем в Словению по четыре человека, которые могут выступить в эстафетах, а двое, Пеппе Фемлинг и Турстейн Стенерсен, должны выполнить сначала квалификацию на Кубке IBU в Идре.
— В этом сезоне домашний чемпионат мира имеет для вас особое значение? В связи с этим подготовка к сезону
— Да, но в целом подготовка проходила как обычно. Разница лишь в том, что мы не поедем в США и Канаду, о чем уже написали российские СМИ. Но это обусловлено только подготовкой к чемпионату мира. Мы просто решили, что пять этапов Кубка мира подряд — слишком много для нас. Поэтому мы поедем на чемпионат Европы, а затем на чемпионат мира в Эстерсунд.
— А будет ли шведская команда представлена в Северной Америке хотя бы резервным составом?
— Конечно, мы обязательно пошлем туда команду.
— Получается, что информация в российских СМИ о том, что шведы проигнорируют североамериканские этапы Кубка мира, неверна?
— Нет, у нас будет там полноценная команда. Просто спортсмены, у которых есть шансы побороться за медали чемпионата мира, туда не поедут.
— Российская, украинская и белорусская сборные также пошлют в Минск основные составы. Вы ждете интересного соперничества?
— Конечно, соперничество ожидается интересным. Я жду его с нетерпением, тем более что раньше никогда не был в Минске. Но нам обещают хорошие условия по перелету и размещению. И нам нужно будет посоревноваться перед чемпионатом мира. Мне кажется, это хорошая идея — потренироваться и выступить на чемпионате Европы, после чего мы подойдем в хорошей форме к чемпионату мира в Эстерсунде.
— Неделю с небольшим назад прошла встреча между руководством СБР и IBU. Что вы думаете об условиях восстановления СБР и этой встрече?
— Я думаю, стороны движутся в правильном направлении. Надеюсь, что этот процесс будет завершен и Россия станет полноценным членом биатлонной семьи. Мне кажется, нынешняя ситуация не выгодна и России, и IBU. Россия — значимый член мирового спортивного сообщества. Надеюсь, она сейчас очистится и начнет все с начала. По моим знаниям и ощущениям, все хотят возвращения России, но, конечно, для этого нужно решить проблемы с допингом.
— Новое руководство СБР готово объединить для этого усилия с Виктором Майгуровым, который до этого представлял нашу страну в IBU. Как вы к этому относитесь?
— Я поддерживал Майгурова и считал, что он будет лучшим президентом. У него больше международного опыта, и он проделал хорошую работу в IBU в должности
— Иногда кажется, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не хотел бы возвращения России. Он проводит массу времени в дискуссиях в интернете, борется с допингом, но порой высказывает слишком радикальную позицию. Вам не кажется, что он понапрасну тратит силы и энергию и это может отразиться на его результатах в сезоне?
— Да, он такой. Но это правильно. Он молод и потому говорит то, что думает. Надеюсь, это не отразится на его форме. Я бы не хотел, чтобы у нас было недопонимание. Это его мнение, и я поддерживаю его в любом случае. Россияне настроены по отношению к нему слишком жестко, но он не против России, а против допинга. Когда он говорит правду, не все оказываются к ней готовы. Я не во всем поддерживаю Родченкова, потому что во многих вещах он не совсем прав. Но, с другой стороны, Россия сама должна прояснить эту ситуацию, чтобы начать с нуля. Этого хочет и Себастьян. Молодым людям свойственно проводить много времени в интернете, это факт.
— Когда вам был 21, вы думали о допинге?
— Когда мне был 21, я был таким же (смеется). Поэтому я могу его понять, это нормально для молодежи. Более того, нам нужно больше спортсменов такого типа, которые говорят то, что думают. Конечно, он говорит не очень приятные вещи, но во многом он прав. Я понимаю, что Россия всегда будет разочарована такими словами. Сейчас главная проблема в том, что никто не знает, кто ответственный за сделанные ошибки, кто сделал дырку в стене в Сочи? Всем интересно, что там на самом деле произошло, а никто этого не знает. Мне жаль спортсменов, но никто так и не понес ответственности за то, что принял эти решения.
— Говоря об ответственном лице, вы имеете в виду руководителя, который сверху приказал делать это, а не спортсменов и тренеров?
— Конечно. Кто это сделал? Я уверен, что это не спортсмены. Я всегда поддерживал Россию в этом вопросе, но есть факты, которые нужно прояснить.
— Может быть, доступ ВАДА к данным московской лаборатории поможет в этом?
— Да, я надеюсь на это. И я знаю, что IBU положительно, а не негативно относится к России. Но Улле Далин хочет иметь чистый спорт. Это наша общая цель, и ваша тоже. Но сначала нам надо разобраться с фактами. И Себастьян борется за это.
— Что вы думаете об обвинениях в адрес сборной Казахстана, которой в 2017 году руководил российский тренер Валерий Польховский?
— Я ничего не знаю об этом. Как и вы, прочитал решение IBU. Без
— То есть вы считаете, что у них есть достаточно доказательств вины казахстанцев?
— Это серьезное решение. Это нехорошо для нашего спорта, когда отстраняют целую страну, но есть факты, я в этом уверен. IBU — солидная организация, которая не могла отстранить целую команду без причин. Они сделали это не против Казахстана, а потому что у них есть серьезные факты. Но я бы хотел уточнить, что какими конкретно фактами они располагают, мне неизвестно.
— Вы смотрели первый этап Кубка мира по лыжным гонкам? Удивлены выступлениями российских лыжников, которые теперь владеют желтыми майками лидера?
— Я не удивлен, потому что и раньше говорил, что у российских лыжников есть большой потенциал. С ними работает очень хороший тренер, и сейчас у них выстроена правильная система. Я надеюсь, что такая система будет и в российском спорте в целом. Мне интересно, насколько сейчас российский спорт будет хорош. Если посмотреть последние результаты, то у вас хороши конькобежцы, саночники, лыжники. Приятно видеть, что страна идет правильным путем развития спорта. Мне было сложно работать в России, но я старался делать все, что могу, и многому учился сам. Мы выиграли Кубок наций, и я также видел большой потенциал в нашей команде. Но главной проблемой российского биатлона была борьба каждого с каждым. В лыжных гонках сейчас, мне кажется, идет очень продуктивная совместная работа. У них хорошая организация и поддержка тренеров, которые не могли не дать результата. Лыжный спорт у вас движется в правильном направлении.
— А что вы ожидаете от биатлонного сезона? Кто ваши фавориты в борьбе за Кубок мира?
— Будет интересно посмотреть. У женщин шансы есть у всех, у мужчин, конечно, Мартен Фуркад — явный фаворит, но я надеюсь, что у него найдутся соперники. Не имею ничего против Фуркада, но хотелось бы увидеть борьбу. Надеюсь, Йоханнес Тиннес Бе будет в достаточно хорошей форме, немцы будут в порядке и моя команда сможет преподнести несколько сюрпризов. Не согласен, что сезон не будет интересным
— Шипулин сможет хорошо подготовиться к марту и побороться за медали чемпионата мира?
— Если он тренируется серьезно, у него отличные шансы. Антон — талант, суператлет. Кроме того, я знаю его тренера Крючкова. На мой взгляд, он очень хороший специалист. Если Антон будет целенаправленно готовиться к чемпионату мира, он может набрать форму. Для этого с октября по март у него есть шесть месяцев. Может быть, он, наоборот, подойдет к чемпионату свежим.