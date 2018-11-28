«Для Шипулина еще не все потеряно. Он суператлет». Интервью немца, тренировавшего сборную России

Источник: Sport24

Бывший тренер женской сборной России, возглавляющий сейчас шведскую команду, Вольфганг Пихлер проводит последний этап подготовки к Кубку мира. Уже 29 ноября сборная Швеции отправится на Кубок мира в Поклюку. Корреспондент Sport24 расспросил его обо всем, что происходит сейчас в мире биатлона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqKL4Jvh5m0/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqKL4Jvh5m0/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Себастьян Самюэльссон задаёт вопросы главе WADA , почему продолжают выступать россияне , вовлечённые в допинговые истории ??? Почему продолжают работать должностные лица , тренеры и тд ??? У меня тоже есть вопрос !!! Какого хрена шведская команда работает с тренером , который три года трудился со “злостными допингистками” в сборной России ???? Лицо должностное ??? Да !!! Продолжает работать ??? Да !!! Может шведам начать с себя очищение ??? И с антидопинговой лабой у шведов непорядок ! В общем - зеркало не виновато , коли рожа кривая !!!! Пы Сы - херр Пихлер , ничего личного , только факты !!!! ?????????????????????????????????????????????? #пихлер #самюэльссон #рожакривая #нечегоназеркалопенять #очищение #мысливслух #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев</a> (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-14T11:30:59+00:00">14 Ноя 2018 в 3:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ради чемпионата мира пожертвуем Америкой»

— Как проходит подготовка вашей команды к сезону?

— Нормально. Мы провели последний сбор в Идре, сейчас несколько дней потренируемся в Эстерсунде и в четверг поедем в Поклюку. Мне кажется, команда сейчас в неплохой форме. Не супер, но в достаточно хорошей.

— У вас основная команда едет в Поклюку, а резерв остается в Идре?

— Да. Мы отправляем в Словению по четыре человека, которые могут выступить в эстафетах, а двое, Пеппе Фемлинг и Турстейн Стенерсен, должны выполнить сначала квалификацию на Кубке IBU в Идре.

— В этом сезоне домашний чемпионат мира имеет для вас особое значение? В связи с этим подготовка к сезону как-то отличается?

— Да, но в целом подготовка проходила как обычно. Разница лишь в том, что мы не поедем в США и Канаду, о чем уже написали российские СМИ. Но это обусловлено только подготовкой к чемпионату мира. Мы просто решили, что пять этапов Кубка мира подряд — слишком много для нас. Поэтому мы поедем на чемпионат Европы, а затем на чемпионат мира в Эстерсунд.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be8FBVKAaOj/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be8FBVKAaOj/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Я очень сожалею, что они не смогли приехать сюда. Моя позиция по этому вопросу абсолютно ясна, я поддерживаю Россию. Если завтра CAS объявит о том, что они могут выступить, это будет отличная новость», – рассказал #Пихлер. #биатлон#ялюблюбиатлон#biathlon#ilovebiathlon#teamRussia#олимпиада##пхенчхан2018#pyeongchang2018#ОИ2018#ОлимпийскиеИгры #biathlon_is_my_life</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon_is_my_life/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ???????? ??</a> (@biathlon_is_my_life) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-08T14:16:22+00:00">8 Фев 2018 в 6:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А будет ли шведская команда представлена в Северной Америке хотя бы резервным составом?

— Конечно, мы обязательно пошлем туда команду.

— Получается, что информация в российских СМИ о том, что шведы проигнорируют североамериканские этапы Кубка мира, неверна?

— Нет, у нас будет там полноценная команда. Просто спортсмены, у которых есть шансы побороться за медали чемпионата мира, туда не поедут.

— Российская, украинская и белорусская сборные также пошлют в Минск основные составы. Вы ждете интересного соперничества?

— Конечно, соперничество ожидается интересным. Я жду его с нетерпением, тем более что раньше никогда не был в Минске. Но нам обещают хорошие условия по перелету и размещению. И нам нужно будет посоревноваться перед чемпионатом мира. Мне кажется, это хорошая идея — потренироваться и выступить на чемпионате Европы, после чего мы подойдем в хорошей форме к чемпионату мира в Эстерсунде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bqpp-N0hjfq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bqpp-N0hjfq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Foto: Per Danielsson #timetoplay #salomonnordic #swix_sport @swix_sport</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sebastian_samuelsson/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sebastian Samuelsson</a> (@sebastian_samuelsson) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-26T16:50:25+00:00">26 Ноя 2018 в 8:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Всем интересно, что на самом деле произошло в Сочи, кто сделал дырку в стене?»

— Неделю с небольшим назад прошла встреча между руководством СБР и IBU. Что вы думаете об условиях восстановления СБР и этой встрече?

— Я думаю, стороны движутся в правильном направлении. Надеюсь, что этот процесс будет завершен и Россия станет полноценным членом биатлонной семьи. Мне кажется, нынешняя ситуация не выгодна и России, и IBU. Россия — значимый член мирового спортивного сообщества. Надеюсь, она сейчас очистится и начнет все с начала. По моим знаниям и ощущениям, все хотят возвращения России, но, конечно, для этого нужно решить проблемы с допингом.

— Новое руководство СБР готово объединить для этого усилия с Виктором Майгуровым, который до этого представлял нашу страну в IBU. Как вы к этому относитесь?

— Я поддерживал Майгурова и считал, что он будет лучшим президентом. У него больше международного опыта, и он проделал хорошую работу в IBU в должности вице-президента. Но выборы — это демократическая процедура, и российская биатлонная семья в праве выбрать себе любого президента. Я не знаю, что думает Драчев, но Улле Далин — очень честный человек, и если Россия проделает вместе с ВАДА работу по очищению от допинга, то биатлонная семья будет рада принять Россию снова. Но самое главное при этом — соблюдать правила.

— Иногда кажется, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не хотел бы возвращения России. Он проводит массу времени в дискуссиях в интернете, борется с допингом, но порой высказывает слишком радикальную позицию. Вам не кажется, что он понапрасну тратит силы и энергию и это может отразиться на его результатах в сезоне?

— Да, он такой. Но это правильно. Он молод и потому говорит то, что думает. Надеюсь, это не отразится на его форме. Я бы не хотел, чтобы у нас было недопонимание. Это его мнение, и я поддерживаю его в любом случае. Россияне настроены по отношению к нему слишком жестко, но он не против России, а против допинга. Когда он говорит правду, не все оказываются к ней готовы. Я не во всем поддерживаю Родченкова, потому что во многих вещах он не совсем прав. Но, с другой стороны, Россия сама должна прояснить эту ситуацию, чтобы начать с нуля. Этого хочет и Себастьян. Молодым людям свойственно проводить много времени в интернете, это факт.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bjo-_ocAkPB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bjo-_ocAkPB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Foto: Jonas Ekströmer/TT</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sebastian_samuelsson/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sebastian Samuelsson</a> (@sebastian_samuelsson) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-05T10:55:07+00:00">5 Июн 2018 в 3:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Когда вам был 21, вы думали о допинге?

— Когда мне был 21, я был таким же (смеется). Поэтому я могу его понять, это нормально для молодежи. Более того, нам нужно больше спортсменов такого типа, которые говорят то, что думают. Конечно, он говорит не очень приятные вещи, но во многом он прав. Я понимаю, что Россия всегда будет разочарована такими словами. Сейчас главная проблема в том, что никто не знает, кто ответственный за сделанные ошибки, кто сделал дырку в стене в Сочи? Всем интересно, что там на самом деле произошло, а никто этого не знает. Мне жаль спортсменов, но никто так и не понес ответственности за то, что принял эти решения.

— Говоря об ответственном лице, вы имеете в виду руководителя, который сверху приказал делать это, а не спортсменов и тренеров?

— Конечно. Кто это сделал? Я уверен, что это не спортсмены. Я всегда поддерживал Россию в этом вопросе, но есть факты, которые нужно прояснить.

— Может быть, доступ ВАДА к данным московской лаборатории поможет в этом?

— Да, я надеюсь на это. И я знаю, что IBU положительно, а не негативно относится к России. Но Улле Далин хочет иметь чистый спорт. Это наша общая цель, и ваша тоже. Но сначала нам надо разобраться с фактами. И Себастьян борется за это.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfN-WEcgCIc/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfN-WEcgCIc/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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В первый год мы работали хорошо, но на второй мне стали мешать работать. С Россией мы бы тоже выиграли золото!» – сказал #Пихлер. Сегодня шведка Ханна #Оберг стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. Ранее ее соотечественник Себастьян #Самуэлльсон взял серебро в гонке преследования. «Я счастлив не только тому, что шведская девочка выиграла золотую медаль, но и тому, что в топ-15 мы имеем в этой гонке сразу трех спортсменок. Не могу сказать, что #Оберг считалась перед Играми сильнейшей. По моим оценкам, она занимала в команде пятую-седьмую позицию. То же самое могло быть и в России, но в Россию я не вернусь никогда, у меня нет столько нервов. Чтобы работать в российской сборной, нервы должны быть очень крепкими», – цитирует #Пихлера «Р-Спорт». #биатлон#ялюблюбиатлон#biathlon#ilovebiathlon#олимпиада#мок#пхенчхан2018#pyeongchang2018#ОИ2018#ОлимпийскиеИгры #biathlon_is_my_life</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon_is_my_life/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ???????? ??</a> (@biathlon_is_my_life) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-15T13:04:22+00:00">15 Фев 2018 в 5:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«У лыжников правильная система. Она нужна всему российскому спорту»

— Что вы думаете об обвинениях в адрес сборной Казахстана, которой в 2017 году руководил российский тренер Валерий Польховский?

— Я ничего не знаю об этом. Как и вы, прочитал решение IBU. Без каких-то реальных фактов они бы не стали выносить наказание. Я не могу поверить, что они просто так отстранили целую команду.

— То есть вы считаете, что у них есть достаточно доказательств вины казахстанцев?

— Это серьезное решение. Это нехорошо для нашего спорта, когда отстраняют целую страну, но есть факты, я в этом уверен. IBU — солидная организация, которая не могла отстранить целую команду без причин. Они сделали это не против Казахстана, а потому что у них есть серьезные факты. Но я бы хотел уточнить, что какими конкретно фактами они располагают, мне неизвестно.

— Вы смотрели первый этап Кубка мира по лыжным гонкам? Удивлены выступлениями российских лыжников, которые теперь владеют желтыми майками лидера?

— Я не удивлен, потому что и раньше говорил, что у российских лыжников есть большой потенциал. С ними работает очень хороший тренер, и сейчас у них выстроена правильная система. Я надеюсь, что такая система будет и в российском спорте в целом. Мне интересно, насколько сейчас российский спорт будет хорош. Если посмотреть последние результаты, то у вас хороши конькобежцы, саночники, лыжники. Приятно видеть, что страна идет правильным путем развития спорта. Мне было сложно работать в России, но я старался делать все, что могу, и многому учился сам. Мы выиграли Кубок наций, и я также видел большой потенциал в нашей команде. Но главной проблемой российского биатлона была борьба каждого с каждым. В лыжных гонках сейчас, мне кажется, идет очень продуктивная совместная работа. У них хорошая организация и поддержка тренеров, которые не могли не дать результата. Лыжный спорт у вас движется в правильном направлении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqmtT3yjxks/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqmtT3yjxks/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/russianskiteam/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ФЛГР</a> (@russianskiteam) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-25T13:21:52+00:00">25 Ноя 2018 в 5:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А что вы ожидаете от биатлонного сезона? Кто ваши фавориты в борьбе за Кубок мира?

— Будет интересно посмотреть. У женщин шансы есть у всех, у мужчин, конечно, Мартен Фуркад — явный фаворит, но я надеюсь, что у него найдутся соперники. Не имею ничего против Фуркада, но хотелось бы увидеть борьбу. Надеюсь, Йоханнес Тиннес Бе будет в достаточно хорошей форме, немцы будут в порядке и моя команда сможет преподнести несколько сюрпризов. Не согласен, что сезон не будет интересным из-за того, что некоторые спортсмены ушли. Всегда находятся новые звезды. У нас сейчас много хороших молодых спортсменов на подходе. Мне жаль, что Антон Шипулин не готов к сезону, но для него еще не все потеряно. Думаю, сезон будет интересным, и нас ждет много сюрпризов. Но, конечно, Фуркад выделяется. Он чемпион и будет сражаться, как черт, чтобы защитить свои позиции, но я надеюсь, что и другие смогут с ним побороться.