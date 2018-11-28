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14:58 (мск), источник: Советский спорт

Тише едешь, дальше будешь. Шесть примеров для Шипулина

Пропуск начала сезона — это еще не катастрофа. В истории биатлона было немало примеров, когда травмы, болезни и декреты не были помехой на пути к пьедесталу. У Антона Шипулина есть на кого равняться.

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Источник: Советский спорт

Павел Ростовцев. Сезон 2004/05

Один из лидеров сборной России начала 2000-х и главная несбывшаяся надежда Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2004 году пропустил большую часть предсезонной подготовки из-за серьезной травмы руки. Павел сам отказался претендовать на место в составе основной сборной и решил начать сезона на Кубке Европы (предшественник Кубка IBU). В основной команде он появился только после Нового года, а к чемпионату мира набирал форму через чемпионат Европы в Новосибирске. Но на главном старте опыт Павла пригодился в эстафете. После третьего этапа он передал эстафету одним из лидеров и лишь великий Уле-Эйнар Бьорндален в итоге оставил россиян с серебром. Через год медаль того же достоинства наша четверка завоевала и на Олимпиаде в Турине.

Альбина Ахатова. Сезон 2007/08

Олимпийская чемпионка Турина после возвращения из декрета долго восстанавливалась. В начале сезона вернуться в стой ей помешали проблемы со здоровьем, и дебютировала Альбина лишь в Рупольдинге. На двух этапах Кубка мира ее лучшим результатом стало 22-е место, а на чемпионат мира она не выполнила критерии отбора. Попасть на главный старт ей позволило лишь тренерское исключение, на котором настоял тогдашний президент СБР Александр Тихонов. Уже в первой гонке в Эстерсунде — в спринте Ахатова завоевала серебряную медаль, а по итогам преследования стала бронзовым призером. Эти награды стали последними в ее карьере, которая завершилась после допинговой дисквалификации в следующем сезоне.

Дарья Домрачева. Сезон 2016/17

Самая титулованная биатлонистка современности также пропустила полтора сезона. Сначала продолжить карьеру ей помешал мононуклеоз, а 1 октября 2016 Дарья стала мамой. Вернуться в большой спорт в том же сезоне и взять медаль чемпионата мира казалось тогда немыслимым, но Домрачева целенаправленно шла к этому чуду. Пока соперницы бегали на декабрьских этапах, она стремительно набирала форму, а после Нового года вернулась в состав команды. Первые старты бывшей королевы мало кого впечатлили, но в феврале в Хохфильцене, она неожиданно стала серебряным призером в гонке преследования.

Доминик Ландертингер. Сезон 2017/18

Самый свежий пример. В сентябре прошлого года Ланди перенес операцию на межпозвоночном диске, из-за чего не смог выступить в декабре. Путь восстановления оказался долгим и мучительным, а его результаты никак не предвещали олимпийских медалей. Даже спринт с преследованием на стадионе Альпенсия он провалил. Но в индивидуальной гонке опыт не подвел мастера. Даже не в лучшем физическом состоянии Доминик справился со стрельбой и поднялся на третью ступень пьедестала, завоевав четвертую медаль на трех Олимпиадах.

Мари Дорен-Абер. Сезон 2014/15

Как родить ребенка и при этом не пропустить ни одного сезона. За этим советом обращайтесь к Мари Дорен-Абер. Осенью 2014 года она стала мамой при том, что до этого проводила предсезонную подготовку и не бросала стрелковых упражнений вплоть до последних недель беременности. В команду она вернулась после Нового года и при этом сразу поднялась на подиум в составе эстафеты, а звездный час француженки наступил на чемпионате мира в Контиолахти, который на счастье проходил в марте и давал время разбежаться. Дорен-Абер привезла из Контиолахти уникальную коллекцию медалей: золото в спринте и преследовании, серебро в двух эстафетах и бронза в масс-старте. Примечательно, что до этого сокращенного сезона ей не удавалось стать чемпионкой мира.

Бьорн Ферри. Сезон 2009/10

В сентябре менее чем за полгода до Олимпиады Ферри сломал ключицу во время тренировки на лыжероллерах. Невероятными усилиями врачам удалось его поставить на ноги к сезону, но на первом же этапе Кубка мира в Эстерсунде он занял кошмарное 98-е место в спринте. Весь декабрь и январь ушли у шведа на поиск своей формы. Он так и не мог подняться на пьедестал и пропустил один из своих любимых этапов в Антхольце. Зато в Ванкувере стал олимпийским чемпионом в гонке преследования, где ему оставляли совсем немного шансов.

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