Президент IBU Далин сломал ногу и перенёс операцию

Таким образом, новый глава организации не сможет посетить стартовый этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Поклюке (Словения) со 2 по 9 декабря 2018 года.

Далин будет стараться приехать на второй этап соревнований, который состоится в Хохфильцене (Австрия) 13—16 декабря .

Далин был избран главой IBU на конгрессе организации, который прошёл в Порече (Хорватия) в сентябре 2018 года. Он получил 39 голосов в свою поддержку. Его конкурент — глава Федерации биатлона Латвии и депутат Рижской думы Байба Брока — набрала 12 голосов.