Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
17:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент IBU Далин сломал ногу и перенёс операцию

Президент Международного союза биатлонист Олле Далин сломал ногу и перенёс операцию в прошлые выходные, сообщает медиа-служба IBU.

Наверх

Таким образом, новый глава организации не сможет посетить стартовый этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Поклюке (Словения) со 2 по 9 декабря 2018 года.

Далин будет стараться приехать на второй этап соревнований, который состоится в Хохфильцене (Австрия) 13—16 декабря.

Далин был избран главой IBU на конгрессе организации, который прошёл в Порече (Хорватия) в сентябре 2018 года. Он получил 39 голосов в свою поддержку. Его конкурент — глава Федерации биатлона Латвии и депутат Рижской думы Байба Брока — набрала 12 голосов.

Предыдущий глава IBU норвежец Андерс Бессеберг покинул пост в связи с расследованием по делу о коррупции и не стал выставлять кандидатуру на следующий срок.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Стала известна причина провала Медведевой на Гран-При!
Юрист рассказал как накажут Кокорина и Мамаева!
Мало опыта: почему ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов
Пихлер: Для Шипулина еще не все потеряно. Он суператлет
Журналист AS: Болельщики «Севильи» уже недовольны Промесом
«Акхисар» останется без поддержки фанатов в игре с «Краснодаром»
«Чувствуешь себя уродом». Российский форвард «Рейнджерс» — о НХЛ
Кононов: С темой Глушакова надо заканчивать
У Ибрагимовича нашелся двойник
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь