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11:53 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонисты стартуют на первом этапе Кубка IBU в Швеции

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты проведут первую гонку на стартовом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В мужском спринте, которая начнется сегодня в 12.00, выступят Виктор Кривко (60-й номер), Дмитрий Лазовский (79-й).

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Женщины начнут выступление в 15.30.

За белорусскую команду заявлены Ирина Кручинкина (8-й номер), Инна Костюченко (50-й).

Вне заявки остались натурализованные стреляющие лыжники Елена Кручинкина и Никита Лобастов.

Как рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский, спортсмены пропускают первый старт из-за долгого оформления документов по переходу в сборную Беларуси.

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