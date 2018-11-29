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13:58 (мск), источник: Р-Спорт

Бабиков выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU в Швеции

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Бабиков преодолел 10-километровую дистанцию без промахов на двух огневых рубежах за 26 минут 0,1 секунды. Второе место занял француз Аристид Бегю (без промахов; отставание — 17,4 секунды). Тройку призеров замкнул немец Лукас Фрачер (два промаха; +22,7). Четвертым финишировал еще один россиянин Сергей Корастылев (без промахов; +34,4).

Этап Кубка IBU в Швеции завершится в воскресенье.

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