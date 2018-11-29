Биатлонистка сборной Беларуси Кручинкина заняла 2-е место на этапе Кубка IBU

Спринтерскую дистанцию на 7,5 км натурализованная россиянка преодолела без штрафных кругов. Она всего лишь восемь секунд уступила занявшей первое место Ингеле Андерссон из Швеции — 23 мин. 44,0 сек. Бронзовым призером стала россиянка Анастасия Морозова.