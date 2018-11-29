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20:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Дальмайер не вошла в состав сборной Германии на стартовые гонки первого этапа КМ

Сборная Германии по биатлону огласила состав на стартовые гонки этапа Кубка мира в Поклюке.

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Источник: Reuters

2 декабря на первом этапе пройдёт сингл-микст и смешанная эстафета.

Как сообщает интернет-портал Sport1, биатлонистка Лаура Дальмайер не выступит в эстафетах, а её участие в личных гонках на этапе пока под вопросом.

В сингл-миксте за Германию побегут Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер, а в смешанной эстафете — Ванесса Хинц, Денис Херман, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.

Напомним, ранее состав на первые этапы Кубка мира по биатлону представила и российская сборная. В состав национальной команды не был включён Антон Шипулин, который пропустил часть подготовительного периода из-за неопределённости с будущим.

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