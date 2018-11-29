Дальмайер не вошла в состав сборной Германии на стартовые гонки первого этапа КМ

Источник: Reuters

2 декабря на первом этапе пройдёт сингл-микст и смешанная эстафета.

Как сообщает интернет-портал Sport1, биатлонистка Лаура Дальмайер не выступит в эстафетах, а её участие в личных гонках на этапе пока под вопросом.

В сингл-миксте за Германию побегут Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер, а в смешанной эстафете — Ванесса Хинц, Денис Херман, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.