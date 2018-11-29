Дальмайер не вошла в состав сборной Германии на стартовые гонки первого этапа КМ
Сборная Германии по биатлону огласила состав на стартовые гонки этапа Кубка мира в Поклюке.
Сборная Германии по биатлону огласила состав на стартовые гонки этапа Кубка мира в Поклюке.
2 декабря на первом этапе пройдёт
Как сообщает
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Напомним, ранее состав на первые этапы Кубка мира по биатлону представила и российская сборная. В состав национальной команды не был включён Антон Шипулин, который пропустил часть подготовительного периода