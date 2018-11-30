Без Шипулина даже интереснее. Почему нужно смотреть этап в Поклюке
Кубок мира по биатлону стартует в Словении. Чего ждать от россиян?
Кубок мира по биатлону стартует в Словении. Чего ждать от россиян?
В ближайшее воскресенье в словенской Поклюке смешанными эстафетами начнется новый сезон Кубка мира по биатлону. Первый этап растянется на целую неделю. Смотреть его нужно обязательно. Неужели не интересно, как выступит сборная России в своем самом честном составе за многие годы?
Впервые за долгие годы российская команда начнет сезон без Антона Шипулина. Непривычно? Еще бы. Карьеру он не завершил, но появление Шипулина в сборной возможно не раньше января. Не пробились в основу чемпионы мира Антон Бабиков и Максим Цветков.
Функции лидера должен брать на себя Александр Логинов. Он уже давно вышел из возраста, когда говорят про перспективность. Пора занимать свое место в элите мирового биатлона. Кроме него в составе команды Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов. Хороший состав. Без суперзвезд, но крепкий.
В женской команде выделяется Екатерина Юрлова, самая стабильная биатлонистка страны. Она говорила, что может завершить карьеру, но осталась. Кроме нее лишь Ирина Старых и Ульяна Кайшева имеют
Все люди как люди, а он суперзвезда. Мартен Фуркад уже семь лет никому не отдает Кубок мира. Но и у него, бывало, не задавался старт сезона. Французский биатлонист сейчас в роли Льюиса Хэмилтона. А в роли Михаэля Шумахера —
В отдельных гонках Мартена обыгрывали разные биатлонисты. Но по итогам сезона он неизменно оказывался лучшим. В прошлом сезоне казалось, что норвежец Йоханнес Бе способен на равных бороться с Фуркадом. Но
Один из главных хейтеров российского спорта швед Себастьян Самуэльссон в межсезонье много внимания уделил вопросам борьбы с допингом. Он настолько был погружен в эту общественную работу, что пропустил визит
В состав сборной Германии на этап в Поклюке включена Лаура Дальмайер. Но ее участие в гонках под вопросом. Дальмайер брала на месяц перерыв в тренировках в октябре и ноябре, объяснив это проблемами со здоровьем. Если лидер немецкой сборной не сможет стартовать, ее заменит Надин Хорхлер.
В прошлом сезоне Кайса Мякяряйнен буквально вырвала победу в общем зачете Кубка мира у Анастасии Кузьминой. Будут ли в этом сезоне два ветерана мирового биатлона вновь бороться за победу и как они проведут первые гонки? Может быть, обладательницей Хрустального Глобуса станет
Все гонки будут показаны в прямом эфире либо на каналах системы «Матч», либо на «Евроспорте». Можно найти трансляции и в интернете. С тем, чтобы посмотреть в прямом эфире биатлон, нет никаких проблем. Достаточно только следить за расписанием и либо найти нужную трансляцию в смартфоне, либо пощелкать немного пультом от телевизора. До старта сезона осталось два дня.
Расписание первого этапа Кубка мира
2 декабря, воскресенье
14.00 — одиночная смешанная эстафета
16.30 — смешанная эстафета
5 декабря, среда
16.15 — индивидуальная гонка, мужчины
6 декабря, четверг
16.15 — индивидуальная гонка, женщины
7 декабря, пятница
16.15 — спринт, мужчины
8 декабря, суббота
16.15 — спринт, женщины
9 декабря, воскресенье
13.45 — гонка преследования, мужчины
16.45 — гонка преследования, женщины.