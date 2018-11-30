Без Шипулина даже интереснее. Почему нужно смотреть этап в Поклюке

Источник: Спорт-Экспресс

В ближайшее воскресенье в словенской Поклюке смешанными эстафетами начнется новый сезон Кубка мира по биатлону. Первый этап растянется на целую неделю. Смотреть его нужно обязательно. Неужели не интересно, как выступит сборная России в своем самом честном составе за многие годы?

Новые лидеры сборной России

Впервые за долгие годы российская команда начнет сезон без Антона Шипулина. Непривычно? Еще бы. Карьеру он не завершил, но появление Шипулина в сборной возможно не раньше января. Не пробились в основу чемпионы мира Антон Бабиков и Максим Цветков.

Функции лидера должен брать на себя Александр Логинов. Он уже давно вышел из возраста, когда говорят про перспективность. Пора занимать свое место в элите мирового биатлона. Кроме него в составе команды Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов. Хороший состав. Без суперзвезд, но крепкий.

В женской команде выделяется Екатерина Юрлова, самая стабильная биатлонистка страны. Она говорила, что может завершить карьеру, но осталась. Кроме нее лишь Ирина Старых и Ульяна Кайшева имеют более-менее богатый опыт выступления на высшем уровне. Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Кристина Ильченко и Валерия Васнецова впервые начнут сезон в основной команде.

Как побежит Фуркад?

Все люди как люди, а он суперзвезда. Мартен Фуркад уже семь лет никому не отдает Кубок мира. Но и у него, бывало, не задавался старт сезона. Французский биатлонист сейчас в роли Льюиса Хэмилтона. А в роли Михаэля Шумахера — Оле-Эйнар Бьорндален, обладатель многочисленных рекордов. Но даже великому норвежцу не удалось превзойти отметку в 100 личных побед в Кубке мира. Французу это по силам. Интересно, начнет ли он сразу же гнать на полной скорости?

Кто бросит вызов французу?

В отдельных гонках Мартена обыгрывали разные биатлонисты. Но по итогам сезона он неизменно оказывался лучшим. В прошлом сезоне казалось, что норвежец Йоханнес Бе способен на равных бороться с Фуркадом. Но Бе-младшего на весь сезон не хватило. Посмотрим, как он начнет новый сезон. Если найдется кто-то еще, например, из россиян, будет только интереснее.

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Что скажет Самуэльссон?

Один из главных хейтеров российского спорта швед Себастьян Самуэльссон в межсезонье много внимания уделил вопросам борьбы с допингом. Он настолько был погружен в эту общественную работу, что пропустил визит допинг-контролеров. Правда, сам же об этом и рассказал — взял пример с российской лыжницы Анастасии Седовой. Интересно, запал Самуэльссона уже иссяк или он с первого этапа нового сезона вновь готов жечь глаголом?

Выйдет ли на старт Дальмайер?

В состав сборной Германии на этап в Поклюке включена Лаура Дальмайер. Но ее участие в гонках под вопросом. Дальмайер брала на месяц перерыв в тренировках в октябре и ноябре, объяснив это проблемами со здоровьем. Если лидер немецкой сборной не сможет стартовать, ее заменит Надин Хорхлер.

Кайса или Анастасия?

В прошлом сезоне Кайса Мякяряйнен буквально вырвала победу в общем зачете Кубка мира у Анастасии Кузьминой. Будут ли в этом сезоне два ветерана мирового биатлона вновь бороться за победу и как они проведут первые гонки? Может быть, обладательницей Хрустального Глобуса станет кто-то из тех, кого в качестве фаворита не рассматривают? Например, украинка Юлия Джима или француженка Жюстин Бреза? Уже после Поклюки станет ясно, кто в какой форме подошел к первым гонкам сезона.

Где все это смотреть?

Все гонки будут показаны в прямом эфире либо на каналах системы «Матч», либо на «Евроспорте». Можно найти трансляции и в интернете. С тем, чтобы посмотреть в прямом эфире биатлон, нет никаких проблем. Достаточно только следить за расписанием и либо найти нужную трансляцию в смартфоне, либо пощелкать немного пультом от телевизора. До старта сезона осталось два дня.

Расписание первого этапа Кубка мира