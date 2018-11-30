История побед России в Поклюке. Надеемся, не законченная
Обзор выступлений российских биатлонистов на словенском этапе Кубка мира.
Обзор выступлений российских биатлонистов на словенском этапе Кубка мира.
Словенская Поклюка — одно из самых живописных мест в биатлонном календаре. Впервые этап Кубка мира провели там в 1992 году, и с тех пор Поклюка лишь пять раз пропускала это событие. Трижды она принимала чемпионат мира: в 1998 и 2006 годах — частично (гонки преследования и смешанная эстафета. — «Матч ТВ»), а в 2001-м в Словении прошло мировое первенство с полной соревновательной программой. Для россиян Поклюка часто оказывается едва ли не самым удачным этапом мировой серии.
В сезоне-2017/18 Поклюка осталась без биатлона. А вот годом ранее там прошел третий этап Кубка мира, принесший россиянам две бронзовые медали: Антону Шипулину — в гонке преследования, а Евгению Гараничеву — в спринте. Успешно выступил и Алексей Слепов, проигравший Гараничеву две десятых секунды. Не удался только
В 2015 году в Словении также проводился третий этап Кубка мира, откуда сборная России увезла три медали. Все они — на счету Антона Шипулина, который первенствовал в
Поклюка-2014/15 порадовала российских болельщиков: Шипулин оформил там золотой дубль (в спринте и масс-старте) и взял серебро в гонке преследования. То есть два сезона подряд Антон показывал в Словении выдающийся результат. Остальные биатлонисты сборной России на высокие места не претендовали. Только Дарья Виролайнен заняла шестую строчку в спринте. Тем не менее результат выступления в Словении тогда признали удовлетворительным.
Но один из самых успешных словенских этапов Кубка мира для сборной России — Поклюка сезона-2013/14. Соревнования проводились весной, в марте, после Олимпийских игр в Сочи. На подъеме после успешных Игр россияне завоевали на этом этапе пять медалей, причем лидер мужской сборной Антон Шипулин отличился дважды — золотом в гонке преследования и серебром в спринте. По бронзовой награде выиграли Ольга Зайцева и Евгений Устюгов, еще одно серебро взяла Дарья Виролайнен.
Среди тех, кто поедет в Словению в 2018 году, только Гараничев
Также может рассчитывать на хороший результат Дмитрий Малышко, в этом сезоне наконец реанимировавший карьеру. Заезд в десятку в любой из гонок кажется вполне осуществимой целью.
Женская сборная России выглядит не так уверенно, как мужская, однако попадание в топ-20 для Екатерины Юрловой или Ирины Старых вовсе не кажется невозможным. Особенно верится в это в индивидуальной гонке — самой успешной для россиянок в Словении.
Сборную России и словенскую Поклюку традиционно связывают теплые отношения. Не испортятся ли они, станет ясно совсем скоро: первый этап Кубка мира стартует 2 декабря.
Ангелина Никитина