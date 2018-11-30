История побед России в Поклюке. Надеемся, не законченная

Источник: РИА "Новости"

Словенская Поклюка — одно из самых живописных мест в биатлонном календаре. Впервые этап Кубка мира провели там в 1992 году, и с тех пор Поклюка лишь пять раз пропускала это событие. Трижды она принимала чемпионат мира: в 1998 и 2006 годах — частично (гонки преследования и смешанная эстафета. — «Матч ТВ»), а в 2001-м в Словении прошло мировое первенство с полной соревновательной программой. Для россиян Поклюка часто оказывается едва ли не самым удачным этапом мировой серии.

Время ушло

В сезоне-2017/18 Поклюка осталась без биатлона. А вот годом ранее там прошел третий этап Кубка мира, принесший россиянам две бронзовые медали: Антону Шипулину — в гонке преследования, а Евгению Гараничеву — в спринте. Успешно выступил и Алексей Слепов, проигравший Гараничеву две десятых секунды. Не удался только масс-старт, где российских биатлонистов не было даже в десятке. Представительница женской сборной России в Поклюке впервые в сезоне смогла подняться на подиум — Ольга Подчуфарова стала третьей в гонке с общего старта.

В 2015 году в Словении также проводился третий этап Кубка мира, откуда сборная России увезла три медали. Все они — на счету Антона Шипулина, который первенствовал в масс-старте и спринте и завоевал серебро в пасьюте. Это позволило ему укрепиться на второй строчке в общем зачете и подобраться к лидеру — французу Мартену Фуркаду. Отрыв после Поклюки составлял менее 30 очков. Что важно, во всех гонках этого этапа француз оставался за спиной Шипулина, проигрывая ему то секунду, то две. Для женской сборной все сложилось менее удачно: лучший результат показала Ольга Подчуфарова в спринте — лишь пятое место.

Поклюка-2014/15 порадовала российских болельщиков: Шипулин оформил там золотой дубль (в спринте и масс-старте) и взял серебро в гонке преследования. То есть два сезона подряд Антон показывал в Словении выдающийся результат. Остальные биатлонисты сборной России на высокие места не претендовали. Только Дарья Виролайнен заняла шестую строчку в спринте. Тем не менее результат выступления в Словении тогда признали удовлетворительным.

Но один из самых успешных словенских этапов Кубка мира для сборной России — Поклюка сезона-2013/14. Соревнования проводились весной, в марте, после Олимпийских игр в Сочи. На подъеме после успешных Игр россияне завоевали на этом этапе пять медалей, причем лидер мужской сборной Антон Шипулин отличился дважды — золотом в гонке преследования и серебром в спринте. По бронзовой награде выиграли Ольга Зайцева и Евгений Устюгов, еще одно серебро взяла Дарья Виролайнен.

Новый шанс

Среди тех, кто поедет в Словению в 2018 году, только Гараничев когда-либо поднимался на пьедестал почета на этом этапе. Поэтому прогнозы делать очень трудно. Самые реальные шансы на подиум, конечно, у Александра Логинова, который уверенно провел контрольные старты в Контиолахти и по скорости сейчас — ведущий биатлонист страны.

Также может рассчитывать на хороший результат Дмитрий Малышко, в этом сезоне наконец реанимировавший карьеру. Заезд в десятку в любой из гонок кажется вполне осуществимой целью.

Женская сборная России выглядит не так уверенно, как мужская, однако попадание в топ-20 для Екатерины Юрловой или Ирины Старых вовсе не кажется невозможным. Особенно верится в это в индивидуальной гонке — самой успешной для россиянок в Словении.

Сборную России и словенскую Поклюку традиционно связывают теплые отношения. Не испортятся ли они, станет ясно совсем скоро: первый этап Кубка мира стартует 2 декабря.