В Поклюке стартует Кубок мира по биатлону. Там выступит странная сборная России
Превью первого этапа Кубка мира от «Советского спорта».
Превью первого этапа Кубка мира от «Советского спорта».
Полноценный старт биатлонного сезона. Кубок IBU уже начался и там уже побеждает Антон Бабиков, а вот Кубок мира стартует на пару дней позже.
Со 2 по 9 декабря в словенской Поклюке пройдет первый этап самого престижного биатлонного турнира. Его по традиции растянули на неделю и забили практически всеми возможными видами гонок из тех, которые в принципе существуют. Не будет только
2 декабря, 14:00 (здесь и далее время московское)
16:30
Смешанная эстафета, трансляция на т/к Eurosport, Матч ТВ.
5 декабря, 16:15
Мужчины, индивидуальная гонка.
6 декабря, 16:15
Женщины, индивидуальная гонка.
7 декабря, 16:15
Мужчины, спринт.
8 декабря, 16:15
Женщины, спринт.
9 декабря, 13:45
Мужчины, гонка преследования.
16:45
Женщины, гонка преследования.
Сюрпризов. А приятных или нет каждый может сделать вывод сам уже после первых гонок. В таком состоянии наши биатлонные команды не подходили к сезону еще никогда.
В этом году в СБР сменилась власть, а вместе с тем тренеры, системы подготовки и отбора. На сей раз в сборную попадали не по рейтингу и размытым критериям, а по результатам контрольных стартов в Контиолахти. Система проще некуда. Кто быстрее пришел к финишу, тот и в сборной.
В итоге, недавние лидеры мужской команды Бабиков и Цветков
Ирина Старых и Екатерина Юрлова должны будут тащить команду на себе. Ульяна Кайшева попала в сборную лишь тренерским решением, на контрольных стартах она была не так хороша, как Валерия Васнецова, Маргарита Васильевна, Кристина Ильченко и Евгения Павлова.
Но есть проблема. На четверых у этих дам едва ли наберется пара десятков гонок на Кубке мира, большая часть на счету у Ильченко, которая за несколько сезонов так ни разу и не заехала в очки. И вообще ее переход из Белоруссии обратно в Россию пока не утвердили. Пока не совсем понятно, успеют ли это сделать хотя бы до спринта, который намечен на 8 декабря. Поэтому, если не хотите расстраиваться, ничего не ждите от наших биатлонистов. Лучше потом приятно удивиться.
Все те же. Мартен Фуркад не испытает вообще никаких проблем с выигрышем очередного хрустального глобуса. Мало того, теперь он может вообще бегать в треть силы, ведь ни Йоханнес Бе, ни Антон Шипулин не навяжут ему борьбу. У норвежца было бурное межсезонье, в течение которого он активно благоустраивал личную жизнь, а когда наступило время подготовки к сезону,
С Шипулиным ситуация понятная. Наш лидер устал, долго отдыхал, но теперь так же долго будет возвращаться в большую игру. Пока он не готов даже к скоростям, которые показывали наши биатлонисты на внутреннем отборе. Так что не удивляйтесь, когда будете видеть на подиумах Кубка мира шведских ноуйнемов, выращенных Вольфгангом Пихлером, и средних немцев.
У женщин за БХГ в этом сезоне будут биться Кайса Макарайнен, Анастасия Кузьмина и Лаура Дальмайер. Дарья Домрачева и Мари
Две гонки. Сначала
Сборная России держит интригу до последнего. Очевидно, что люди, которые побегут
В смешанной эстафете, на которую будет делать ставку тренерский штаб, состав в принципе угадывается: Юрлова-Старых-Малышко-Логинов. Вопрос может быть лишь по третьему этапу и расстановке у мужчин, где вместо Логинова могут встать Гараничев или Елисеев, а Малышко, возможно, доверят финиш.
Пока свои составы объявили топы. Норвегия, Германия и Франция. Там тоже без неожиданностей не обошлось. Дальмайер заболела и точно не выйдет на старт 2 декабря. Ее участие в личных гонка тоже под вопросом. А вот Фуркад и братья Бе будут.
Пока расстановка у тех, с кем будет бороться Россия, выглядит следующим образом:
Германия. Сингл-микст: Франциска Хильдебранд, Эрик Лессер.
Смешанная эстафета: Ванесса Хинц, Дениз Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
Норвегия. Сингл-микст: Текла
Смешанная эстафета: Тириль Экхофф, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе.
Франция. Сингл-микст: Анаис Шевалье, Антонин Гигонна.
Смешанная эстафета: Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Симон Дестье, Мартен Фуркад.
Сергей Подгорнов