В Поклюке стартует Кубок мира по биатлону. Там выступит странная сборная России

Источник: РИА "Новости"

Что будет?

Полноценный старт биатлонного сезона. Кубок IBU уже начался и там уже побеждает Антон Бабиков, а вот Кубок мира стартует на пару дней позже.

Со 2 по 9 декабря в словенской Поклюке пройдет первый этап самого престижного биатлонного турнира. Его по традиции растянули на неделю и забили практически всеми возможными видами гонок из тех, которые в принципе существуют. Не будет только масс-старта.

Расписание

2 декабря, 14:00 (здесь и далее время московское)

Сингл-микст, трансляция на т/к Eurosport, Матч! Арена.

16:30

Смешанная эстафета, трансляция на т/к Eurosport, Матч ТВ.

5 декабря, 16:15

Мужчины, индивидуальная гонка.

6 декабря, 16:15

Женщины, индивидуальная гонка.

7 декабря, 16:15

Мужчины, спринт.

8 декабря, 16:15

Женщины, спринт.

9 декабря, 13:45

Мужчины, гонка преследования.

16:45

Женщины, гонка преследования.

Что ждать от сборной России?

Сюрпризов. А приятных или нет каждый может сделать вывод сам уже после первых гонок. В таком состоянии наши биатлонные команды не подходили к сезону еще никогда.

В этом году в СБР сменилась власть, а вместе с тем тренеры, системы подготовки и отбора. На сей раз в сборную попадали не по рейтингу и размытым критериям, а по результатам контрольных стартов в Контиолахти. Система проще некуда. Кто быстрее пришел к финишу, тот и в сборной.

В итоге, недавние лидеры мужской команды Бабиков и Цветков какое-то время будут кататься на Кубке IBU, а в основе свой шанс получат Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. Основные надежды будут связаны с выступлениями Дмитрия Малышко, которого по признаниям его жены не хотели видеть в сборной после Сочи-2014, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Матвея Елисеева.

У девушек все еще сложнее. Из семи человек в главной сборной только у двоих достойный опыт выступлений на Кубке мира.

Ирина Старых и Екатерина Юрлова должны будут тащить команду на себе. Ульяна Кайшева попала в сборную лишь тренерским решением, на контрольных стартах она была не так хороша, как Валерия Васнецова, Маргарита Васильевна, Кристина Ильченко и Евгения Павлова.

Но есть проблема. На четверых у этих дам едва ли наберется пара десятков гонок на Кубке мира, большая часть на счету у Ильченко, которая за несколько сезонов так ни разу и не заехала в очки. И вообще ее переход из Белоруссии обратно в Россию пока не утвердили. Пока не совсем понятно, успеют ли это сделать хотя бы до спринта, который намечен на 8 декабря. Поэтому, если не хотите расстраиваться, ничего не ждите от наших биатлонистов. Лучше потом приятно удивиться.

Кто лидеры?

Все те же. Мартен Фуркад не испытает вообще никаких проблем с выигрышем очередного хрустального глобуса. Мало того, теперь он может вообще бегать в треть силы, ведь ни Йоханнес Бе, ни Антон Шипулин не навяжут ему борьбу. У норвежца было бурное межсезонье, в течение которого он активно благоустраивал личную жизнь, а когда наступило время подготовки к сезону, Бе-младшего начало подводить здоровье.

С Шипулиным ситуация понятная. Наш лидер устал, долго отдыхал, но теперь так же долго будет возвращаться в большую игру. Пока он не готов даже к скоростям, которые показывали наши биатлонисты на внутреннем отборе. Так что не удивляйтесь, когда будете видеть на подиумах Кубка мира шведских ноуйнемов, выращенных Вольфгангом Пихлером, и средних немцев.

У женщин за БХГ в этом сезоне будут биться Кайса Макарайнен, Анастасия Кузьмина и Лаура Дальмайер. Дарья Домрачева и Мари Дорен-Абер ретировались, и это хорошая новость для молодых. Итальянка Лиза Виттоцци уже в прошлом сезоне неплохо бежала и очень быстро стреляла, и если в этом ее прогресс не замедлится, мы получим еще одного претендента на тройку в общем зачете. Плюс не стоит забывать об Анаис Шевалье, которая готова заменить Дорен-Абер в роли хедлайнера французской сборной, и Ханну Эберг, у которой уже есть две олимпийские медали.

Что будет в первый день?

Две гонки. Сначала сингл-микст в 14:00, затем смешанная эстафета в 16:30. Очень недооцененные старты, к которым пока еще не привыкли. Хотя по накалу и интриге та же смешанка уделывает классическую эстафету. На мужских этапах ход гонки может повернуться на 180 градусов.

Кто побежит?

Сборная России держит интригу до последнего. Очевидно, что люди, которые побегут сингл-микст, не смогут потом выйти в эстафете. Поэтому в первой гонке сезона можно ждать сюрпризов и пар вроде Латыпов-Павлова или Слепов-Васнецова.

В смешанной эстафете, на которую будет делать ставку тренерский штаб, состав в принципе угадывается: Юрлова-Старых-Малышко-Логинов. Вопрос может быть лишь по третьему этапу и расстановке у мужчин, где вместо Логинова могут встать Гараничев или Елисеев, а Малышко, возможно, доверят финиш.

Пока свои составы объявили топы. Норвегия, Германия и Франция. Там тоже без неожиданностей не обошлось. Дальмайер заболела и точно не выйдет на старт 2 декабря. Ее участие в личных гонка тоже под вопросом. А вот Фуркад и братья Бе будут.

Пока расстановка у тех, с кем будет бороться Россия, выглядит следующим образом:

Германия. Сингл-микст: Франциска Хильдебранд, Эрик Лессер.

Смешанная эстафета: Ванесса Хинц, Дениз Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Норвегия. Сингл-микст: Текла Брюн-Ли, Ларс Хельге Биркеланд.

Смешанная эстафета: Тириль Экхофф, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе.

Франция. Сингл-микст: Анаис Шевалье, Антонин Гигонна.

Смешанная эстафета: Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Симон Дестье, Мартен Фуркад.