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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Дальмайер не выступит на декабрьских этапах Кубка мира

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Лаура Дальмайер пропустит декабрьские этапы Кубка мира и вернётся к соревнованиям только в 2019 году. Дальмайер после перерыва, связанного со здоровьем, вернулась к тренировкам в ноябре, но ей требуется время, чтобы набрать форму и наверстать упущенное.

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Источник: Reuters

«Перерыв, безусловно, пошёл Лауре на пользу. Она оправилась от своих проблем со здоровьем, сейчас её самочувствие стабильно. С медицинской точки зрения, в ближайшие недели будет стоять вопрос об увеличении нагрузок, чтобы вернуться к соревнованиям. Для этого нужно просто больше тренировок и терпения», — приводит слова врача сборной Клауса Марквардта biathlon-news.de.

«Конечно, мне бы хотелось принять участие в первых гонках сезона, но мы с самого начала договорились, что я вернусь на Кубок мира, только когда буду полностью готова к нагрузкам. Пока что это не так, несмотря на то, что на тренировках я чувствую себя неплохо. Мне нелегко было принять это решение, но стоит подумать о долгосрочной перспективе», — сказала Дальмайер.

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