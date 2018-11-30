Дальмайер не выступит на декабрьских этапах Кубка мира

«Перерыв, безусловно, пошёл Лауре на пользу. Она оправилась от своих проблем со здоровьем, сейчас её самочувствие стабильно. С медицинской точки зрения, в ближайшие недели будет стоять вопрос об увеличении нагрузок, чтобы вернуться к соревнованиям. Для этого нужно просто больше тренировок и терпения», — приводит слова врача сборной Клауса Марквардта biathlon-news. de.

«Конечно, мне бы хотелось принять участие в первых гонках сезона, но мы с самого начала договорились, что я вернусь на Кубок мира, только когда буду полностью готова к нагрузкам. Пока что это не так, несмотря на то, что на тренировках я чувствую себя неплохо. Мне нелегко было принять это решение, но стоит подумать о долгосрочной перспективе», — сказала Дальмайер.