IBU подтвердил, что Устюгов и Слепцова подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Отмечается, что IBU возбудил дела против спортсменов. Решение основано на анализе образцов биатлонистов, собранных в период с 2012 по 2015 год, а также полученных из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Печенкин, как единственный выступающий в настоящее время спортсмен, временно отстранен от соревнований.
Также сообщается, что спортсменам будет предоставлена возможность для слушаний в антидопинговом органе IBU. Экспертная рабочая группа IBU продолжает расследование потенциальных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.
IBU в августе предъявил обвинения в нарушении антидопинговых правил четырем российским биатлонистам, при этом не огласив имена спортсменов. Несколько источников, знакомых с ходом разбирательства, сообщили ТАСС, что этими спортсменами являются Устюгов, Слепцова, Печенкин и Чернышов.
Двукратный олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру после Игр 2014 года в Сочи. Слепцова, победившая в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, ушла из спорта после летнего чемпионата мира по биатлону 2017 года, где выиграла три золотые медали. Печенкин является чемпионом Европы 2015 года и двукратным победителем Универсиады. Чернышов — неоднократный призер чемпионатов России по летнему биатлону в эстафете, на международной арене высоких результатов не добивался.