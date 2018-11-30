IBU подтвердил, что Устюгов и Слепцова подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Источник: ИТАР-ТАСС

Отмечается, что IBU возбудил дела против спортсменов. Решение основано на анализе образцов биатлонистов, собранных в период с 2012 по 2015 год, а также полученных из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Печенкин, как единственный выступающий в настоящее время спортсмен, временно отстранен от соревнований.

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Также сообщается, что спортсменам будет предоставлена возможность для слушаний в антидопинговом органе IBU. Экспертная рабочая группа IBU продолжает расследование потенциальных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.

IBU в августе предъявил обвинения в нарушении антидопинговых правил четырем российским биатлонистам, при этом не огласив имена спортсменов. Несколько источников, знакомых с ходом разбирательства, сообщили ТАСС, что этими спортсменами являются Устюгов, Слепцова, Печенкин и Чернышов.