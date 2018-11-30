Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
18:14 (мск), источник: ТАСС

IBU подтвердил, что Устюгов и Слепцова подозреваются в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 30 ноября. Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что россияне Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Отмечается, что IBU возбудил дела против спортсменов. Решение основано на анализе образцов биатлонистов, собранных в период с 2012 по 2015 год, а также полученных из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Печенкин, как единственный выступающий в настоящее время спортсмен, временно отстранен от соревнований.

Читайте также
Сборной Казахстана больше нет? Первый допинговый скандал сезона

Также сообщается, что спортсменам будет предоставлена возможность для слушаний в антидопинговом органе IBU. Экспертная рабочая группа IBU продолжает расследование потенциальных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.

IBU в августе предъявил обвинения в нарушении антидопинговых правил четырем российским биатлонистам, при этом не огласив имена спортсменов. Несколько источников, знакомых с ходом разбирательства, сообщили ТАСС, что этими спортсменами являются Устюгов, Слепцова, Печенкин и Чернышов.

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру после Игр 2014 года в Сочи. Слепцова, победившая в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, ушла из спорта после летнего чемпионата мира по биатлону 2017 года, где выиграла три золотые медали. Печенкин является чемпионом Европы 2015 года и двукратным победителем Универсиады. Чернышов — неоднократный призер чемпионатов России по летнему биатлону в эстафете, на международной арене высоких результатов не добивался.

IBU отказал Союзу биатлонистов России в полном восстановлении прав
Во время загрузки произошла ошибка.
7 сентября© Ньюстюб
Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
«В «Спартаке» все дружат»: Глушаков начал отвечать на вопросы
Денис Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом»
Суд рассмотрит дело о продлении ареста Кокорина и Мамаева
«Матч ТВ» отказался изменить начало встречи «Урал» — «Краснодар»
Дзюба и боец UFC провели совместную тренировку по боксу (видео)
Газзаев не ждет ничего хорошего от игры «Спартака» в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь