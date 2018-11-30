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21:45 (мск), источник: Sport24

Почему стоит и дальше смотреть биатлон: главное о новом сезоне самого жаркого зимнего вида спорта

Не торопитесь переключаться на лыжные гонки, где у нас все круто.

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Казалось бы, что может предложит биатлон? Там давно нет интриги: Фуркад непобедим, гонки у девушек редко бывают захватывающими, а сборная России скатилась на такое дно, что даже глупое чувство надежды не спасает, ил мешает. Следить хочется все меньше.

Всеми позабытые лыжники взорвали мировой спорт настолько сильно, что в будущем могут сместить по рейтингу популярности биатлон. Но не стоит торопить события. Постолимпийский сезон не будет похожим на все предыдущие. И дело тут не только в уходе Бьорндалена.

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Новые правила

Новое руководство IBU занимается не только поисками тех, кто принимал допинг и приемами писем от Себастьяна Самуэльссона. На очередном заседании они придумали новые правила.

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Теперь в масс-старте смогут участвовать не 30 человек, а все 60. Как будто специально для наших женщин придумали. Правда, образовалась небольшая проблемка. Как же они все на стрельбище поместятся? Спокойно, драки за место на коврике не будет. Сначала отстреляется первая 30-ка, а на втором круге вторая. Дальше пелотон растянется и уже спокойно распределится на рубеже.

В смешанной эстафете больше не будет принципиального правила: первые два этапа бегут женщины. Теперь кто стартует, а кто финиширует — на усмотрение организаторов. У прекрасного пола появится возможность финишировать с флагом. Никакой дискриминации.

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Перерождение сборной России

Такого переворота в нашем биатлоне за последние десятилетия не было никогда. Руководство федерации полностью сменилось. Владимир Драчев с новой командой пытается возродить из пепла сборную России. В женской команде практически нет знакомых лиц, за исключением разве что Юрловой-Перхт, Старых и Кайшевой.

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В команду вернулся Анатолий Хованцев, который в 2011 году работал с женщинами, но после провала на чемпионате мира был уволен. Вернулся он уже в другом качестве. Теперь Хованцев — главный тренер сборной России. За собой он привел много молодых и талантливых специалистов. Все команды работают по единому плану, составленному главным тренером. Насколько результативным будет такой подход — время покажет.

Антон Шипулин, к счастью, решил продолжать карьеру. Но что будет с ним по ходу сезона — большая загадка для всех. И для Антона, в том числе. В его отсутствие роль лидера на себя возьмет Александр Логинов. После жестких, но справедливых отборов он выглядит самым сильным в команде.

Бесценные потери

Если кто не знал, то в этом сезоне великого норвежца Уле Эйнара Бьорндалена не будет на биатлонных трассах. Сложно поверить, но он ушел из спорта. Вместе с ним попрощался с биатлоном чуть-чуть менее великий Эмиль Хегле Свендсен, а также единственный чемпион мира по биатлону в истории США Лоуэлл Бэйли и русскоговорящий француз Жан-Гийом Беатрикс.

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Не будет и отрады всех болельщиков из России, когда свои ничего выдающегося не показывают, Дарьи Домрачевой. Титулованная белоруска ушла на пике. Покинули биатлон и француженка Мари-Дорен Абер, Ольга Подчуфарова, которой пророчили большое будущее, и любительница похейтить Россию Габриэла Коукалова.

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Без них биатлонная семья прилично осиротела, но тем интереснее. Кто же выстрелит из молодых, да голодных? А может какая-то сборная приготовила сюрприз в виде нового Фуркада или Дальмайер?

Подарок для болельщиков

Заокеанский этапы Кубка мира давно пора отменить. Их пропускают все лидеры сборных, да и по времени смотреть гонки неудобно. Наша команда, конечно, не шведы, которые уже заявили, что не поедут в Америку основным составом.

Штаб сборной России объявил, что к чемпионату мира команда будет готовится в Белоруссии на европейском первенстве. А это станет отличным подарком для наших болельщиков, оставшихся без домашнего этапа.

Кубковая интрига

Есть шанс, что Мартен Фуркад выиграет Кубок мира еще до чемпионата мира, но надеемся — нет. Дело в том, что главный биатлонный старт нового сезона будет в марте. Это позволит подольше сохранить интригу. После ЧМ останется только один этап Кубка мира, и зрители попросту не успеют заскучать.

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А еще чемпионат мира пройдет в Эстерсунде. Место для сборной России знаковое. 11 лет назад команда выиграла там 11 медалей. И он же стал последним, когда наши были конкурентоспособными. Сейчас все идет по наклонной, но после всех шумных перемен очень уж хочется, чтобы именно в Эстерсунде многострадальная сборная России начала новый виток своей истории. Великих побед и топовых спортсменов.

Кубок мира 2018/19 стартует в воскресенье, 2 декабря, в словенской Поклюке.

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