Почему стоит и дальше смотреть биатлон: главное о новом сезоне самого жаркого зимнего вида спорта
Не торопитесь переключаться на лыжные гонки, где у нас все круто.
Не торопитесь переключаться на лыжные гонки, где у нас все круто.
Казалось бы, что может предложит биатлон? Там давно нет интриги: Фуркад непобедим, гонки у девушек редко бывают захватывающими, а сборная России скатилась на такое дно, что даже глупое чувство надежды не спасает, ил мешает. Следить хочется все меньше.
Всеми позабытые лыжники взорвали мировой спорт настолько сильно, что в будущем могут сместить по рейтингу популярности биатлон. Но не стоит торопить события. Постолимпийский сезон не будет похожим на все предыдущие. И дело тут не только в уходе Бьорндалена.
Новое руководство IBU занимается не только поисками тех, кто принимал допинг и приемами писем от Себастьяна Самуэльссона. На очередном заседании они придумали новые правила.
Теперь в
В смешанной эстафете больше не будет принципиального правила: первые два этапа бегут женщины. Теперь кто стартует, а кто финиширует — на усмотрение организаторов. У прекрасного пола появится возможность финишировать с флагом. Никакой дискриминации.
Такого переворота в нашем биатлоне за последние десятилетия не было никогда. Руководство федерации полностью сменилось. Владимир Драчев с новой командой пытается возродить из пепла сборную России. В женской команде практически нет знакомых лиц, за исключением разве что
В команду вернулся Анатолий Хованцев, который в 2011 году работал с женщинами, но после провала на чемпионате мира был уволен. Вернулся он уже в другом качестве. Теперь Хованцев — главный тренер сборной России. За собой он привел много молодых и талантливых специалистов. Все команды работают по единому плану, составленному главным тренером. Насколько результативным будет такой подход — время покажет.
Антон Шипулин, к счастью, решил продолжать карьеру. Но что будет с ним по ходу сезона — большая загадка для всех. И для Антона, в том числе. В его отсутствие роль лидера на себя возьмет Александр Логинов. После жестких, но справедливых отборов он выглядит самым сильным в команде.
Если кто не знал, то в этом сезоне великого норвежца Уле Эйнара Бьорндалена не будет на биатлонных трассах. Сложно поверить, но он ушел из спорта. Вместе с ним попрощался с биатлоном
Не будет и отрады всех болельщиков из России, когда свои ничего выдающегося не показывают, Дарьи Домрачевой. Титулованная белоруска ушла на пике. Покинули биатлон и француженка
Без них биатлонная семья прилично осиротела, но тем интереснее. Кто же выстрелит из молодых, да голодных? А может
Заокеанский этапы Кубка мира давно пора отменить. Их пропускают все лидеры сборных, да и по времени смотреть гонки неудобно. Наша команда, конечно, не шведы, которые уже заявили, что не поедут в Америку основным составом.
Штаб сборной России объявил, что к чемпионату мира команда будет готовится в Белоруссии на европейском первенстве. А это станет отличным подарком для наших болельщиков, оставшихся без домашнего этапа.
Есть шанс, что Мартен Фуркад выиграет Кубок мира еще до чемпионата мира, но надеемся — нет. Дело в том, что главный биатлонный старт нового сезона будет в марте. Это позволит подольше сохранить интригу. После ЧМ останется только один этап Кубка мира, и зрители попросту не успеют заскучать.
А еще чемпионат мира пройдет в Эстерсунде. Место для сборной России знаковое. 11 лет назад команда выиграла там 11 медалей. И он же стал последним, когда наши были конкурентоспособными. Сейчас все идет по наклонной, но после всех шумных перемен очень уж хочется, чтобы именно в Эстерсунде многострадальная сборная России начала новый виток своей истории. Великих побед и топовых спортсменов.
Кубок мира 2018/19 стартует в воскресенье, 2 декабря, в словенской Поклюке.