Почему стоит и дальше смотреть биатлон: главное о новом сезоне самого жаркого зимнего вида спорта

Российские биатлонисты с 1 ноября начнут сбор в Контиолахти Работа в Финляндии продлится с 1 по 18 ноября и завершится контрольными стартами. По их итогам будут сформированы команды, которые выступят на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU Подробнее о составах команд и критериях отбора - по ссылке в профиле #биатлон #biathlon