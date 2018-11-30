Ильченко: В Беларуси не боялась какой-либо конкуренции и не считала себя слабой

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время я не совсем социальная и мобильна в интернет-мире, но сегодня мне прислали публикацию, якобы напечатанную с моих уст! Зачем так делают, кому это надо — непонятно!

Если я не готова обсуждать многие темы с журналистами, это не значит, что я чем-то обижена или что-то в этом роде. Это просто моё состояние души на данный момент времени, а копание в прошлом точно сейчас мне не нужно.

Сейчас я сконцентрирована совершенно на другом. Возможно, я и испытывала проблемы с лыжами, но точно не боялась какой-либо конкуренции и не считала себя слабой, и какие, к черту, простои… Что это вообще такое, спортсмены вообще так выражаются? Прошу прощения за бестактность писальщиков-выдумщиков, — написала Ильченко на своей странице в «Инстаграме».