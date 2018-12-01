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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликованы составы сборной Беларуси на эстафеты первого этапа КМ в Поклюке

Стал известен состав сборной Беларуси на первые гонки сезона.

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Как сообщает официальный сайт Белорусской федерации биатлона, в смешанной эстафете побегут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Владимир Чепелин, Антон Смольский. В супермиксте Беларусь представят Анна Сола и Сергей Бочарников.

Напомним, гонки состоятся 2 декабря в Поклюке. В программе первого этапа Кубка мира также индивидуальная гонка, спринт и пасьют как у мужчин, так и у женщин.

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