Опубликованы составы сборной Беларуси на эстафеты первого этапа КМ в Поклюке

Как сообщает официальный сайт Белорусской федерации биатлона, в смешанной эстафете побегут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Владимир Чепелин, Антон Смольский. В супермиксте Беларусь представят Анна Сола и Сергей Бочарников.

Напомним, гонки состоятся 2 декабря в Поклюке. В программе первого этапа Кубка мира также индивидуальная гонка, спринт и пасьют как у мужчин, так и у женщин.