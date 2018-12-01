Опубликованы составы сборной Беларуси на эстафеты первого этапа КМ в Поклюке
Стал известен состав сборной Беларуси на первые гонки сезона.
Стал известен состав сборной Беларуси на первые гонки сезона.
Как сообщает официальный сайт Белорусской федерации биатлона, в смешанной эстафете побегут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Владимир Чепелин, Антон Смольский. В супермиксте Беларусь представят Анна Сола и Сергей Бочарников.
Напомним, гонки состоятся 2 декабря в Поклюке. В программе первого этапа Кубка мира также индивидуальная гонка, спринт и пасьют как у мужчин, так и у женщин.