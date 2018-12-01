Розовое не надевать, на медали не смотреть. Рецепт спокойной жизни в этом сезоне

Источник: Советский спорт

Шипулина нет, Бабикова нет, Цветкова нет, в женской команде знакомых имен вообще раз, два и обчелся. Если новые руководители СБР и сборной хотели удивить ее поклонников, то нельзя не признать: эту задачу они выполнили на совесть. Видимо для того, чтобы нам было как можно трудней разобраться: чего ждать от этой команды?

Если руководствоваться сухой логикой, то по идее надо закатывать губу. Особенно в плане медалей. Даже по сравнению с прошлым сезоном, где Россия довольствовалась скромными семью наградами, первой из которых вдобавок пришлось ждать до последних гонок декабря. Ведь из нынешнего состава призером КМ-2017/18 (причем бронзовым и в эстафете) был один Дмитрий Малышко. Все остальные до Поклюки-2018/19 не добрались вовсе.

Точнее, не отобрались. По итогам спаренных (две мужских и две женских) спринтерских гонок в Контиолахти и по полузабытому у нас спортивному принципу. При такой жесткой блиц-системе сюрпризы в составах были просто неизбежными.

Их слишком много? Может и так, хотя подтвердить или опровергнуть это могут только результаты кубковых этапов, не так ли? Мне же, как ни странно, хочется похвалить устроителей этого отбора за то, что они ограничились именно спринтом. Самой частой дисциплиной в календаре КМ, самой важной (фактически полторы гонки с учетом дальнейшего преследования) и в то же время самой слабой у россиян на протяжении последних лет.

Спринт наиболее беговая гонка в биатлоне. Здесь на каждый огневой рубеж приходится по пять километров дистанции у мужчин и по 3,75 у женщин. Такое соотношением есть еще только в марафонской индивидуалке, но там каждый промах стоит не штрафной круг, а целую минуту. В спринте же самому искусному снайперу без хорошего хода не светит практически ничего. Так что может оно и к лучшему, что в новом странном составе сборной России (особенно в мужской половине) преобладают как раз бегунки. Это вполне в русле мировой биатлонной моды.

Что же до назревающего медального голода, то в нем тоже есть свой парадоксальный плюс: раз ничего не ждешь, то нет и разочарований. А то уж надоели все эти бесконечно-бесполезные когда. Когда Шипулин возьмет, наконец, личное золото чемпионата мира, когда наши женщины перестанут проигрывать всем по минуте, когда, когда, когда Когда рак на горе засвистит, вот когда!