Фуркад сейчас не самый быстрый биатлонист, соперники есть. Восьмой Кубок мира подряд под вопросом?
Нет. Мартен — Терминатор!
Нет. Мартен — Терминатор!
Новый биатлонный сезон, стартующий уже в воскресенье, точно станет горячим по накалу страстей, по крайней мере, у женщин. После Олимпиады многие спортсмены во главе с Бьорндаленом и Домрачевой решили завершить карьеру. Такое случается каждый год, нам не привыкать, но в этот раз потери действительно невосполнимые. Новички вряд ли сразу займут места
Мартен Фуркад, как Терминатор, непробиваем. Как только французский король выиграл свой четвертый или пятый подряд хрустальный глобус (все уже тогда сбились со счета), фаны биатлона, журналисты смирились, что в ближайшее время не появится соперник, который бы не просто навязал борьбу Мартену, а обыграл бы его. Просто есть доминирующий Фуркад и все остальные. Смиритесь. Да, Антон Шипулин и Йоханнес Бе делали вялые попытки, но все тщетно. А теперь у него и вовсе нет конкурентов.
В этом сезоне лучший биатлонист России был вообще в шаге от завершения карьеры. Антон приступил к тренировкам только в сентябре и естественно речи о борьбе за Большой хрустальный глобус не идет. Ему бы подвести себя к чемпионату мира и попытаться взять недосягаемую пока что золотую медаль в личной гонке.
Другой соперник Фуркада норвежец Йоханнес Бе выглядит главным визави француза. Но он подходит к сезону не совсем готовым. Бе сменил винтовку, к которой еще нужно привыкнуть. В сентябре младший Бе и вовсе заболел, пропустив две недели важных тренировок. Если подойдет к старту сезона в неидеальном состоянии, то опять останется без вожделенного трофея.
Вакантным по всем показателем будет третье место на подиуме. И тут все очень высоко оценивают шансы австрийца Юлиана Эберхарда. Он самый быстрый биатлонист прошлого сезона. Да, даже быстрее Фуркада и Бе. 3−4 года назад казалось, что Эберхард вообще не умеет стрелять в стойке. Процент едва превышал 50. Но в прошлом сезоне он неожиданно подтянул этот компонент. И теперь в гораздо большем количестве гонок Юлиан способен зажигать. Но
Вклиниться в борьбу за пьедестал в тотале под силу стабильным и опытным немцам. Арнд Пайффер и Симон Шемпп облизывают подиум заветной тройки лидеров давно. Ребята, у вас есть шанс, теперь реальный!
Ситуация у женщин не такая предсказуемая. Кто выиграет Кубок мира, сказать сходу сложно. Но давайте очертим круг претенденток.
В статусе фаворита подходит к грядущему сезону россиянка со словацким паспортом Анастасия Кузьмина. За ней все три последние Олимпиады, на которых она выиграла 6 медалей (3 золота). Правда, в коллекции Кузьминой не хватает Кубка мира и золота чемпионата мира. Как никогда близка к завоеванию Большого хрустального глобуса она была в этом году, но упустила его на домашнем этапе в Тюмени. И сейчас новая попытка собрать всю коллекцию
Ее главной соперницей снова будет финка Кайса Мякяряйнен. Несмотря на свой ветеранский возраст (35), она продолжает оставаться самой быстрой биатлонисткой мира в большинстве гонок. И в этом плане они с Кузьминой конкурируют. Нестабильность Кайсы в стрельбе
После ухода Домрачевой и
В их разборки могла вмешаться Лаура Дальмайер. Суперзвезда сборной Германии в каждой гонке борется за призы, она моложе своих основных конкуренток, но ее все чаще стало подводить здоровье.
Если бы немка собралась, то точно бы боролась за генеральную классификацию. А так она, очевидно, будет подводиться к чемпионату мира. В Хохфильцене на ЧМ-2017 она выиграла 5 золотых медалей. Видимо, хочет установить рекорд, который невозможно будет побить.