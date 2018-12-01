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16:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лучшим комментатором Олимпийских игр признан Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев победил в номинации «Лучший комментатор Олимпийских игр» премии «Голос спорта».

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Источник: РИА "Новости"

Помимо Губерниева, на эту премию номинировались Сергей Курдюков и Александр Гришин. Церемония вручения премии проходит в Москве, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной.

Комментатор не смог присутствовать на мероприятии лично, но вышел на связь с помощью видеозвонка. За Губерниева премию получила Ольга Богословская. (Ярослав Сусов, Иван Торопцев).

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