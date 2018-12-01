Ильченко пропустит 1-й этап КМ, так как её переход из Беларуси ещё не оформлен
Российская биатлонистка Кристина Ильченко сообщила, что пропустит первый этап Кубка мира
Российская биатлонистка Кристина Ильченко сообщила, что пропустит первый этап Кубка мира
«Завтра в Поклюке стартует первый этап Кубка мира. Как вы знаете, я отобралась в состав сборной России. Но в Поклюке не выступлю — мой переход из Беларуси пока не утвердили.
Осталась в Обертиллиахе. Сегодня тренировалась с двумя французами, спасибо им огромное. Скоро должны подъехать наши.
Надеюсь, смогу выступить на втором этапе Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене. Сборной России, всем ребятам и девушкам — удачи в Поклюке", — написала Ильченко в своём «инстаграме».
Осенью 2015 года Кристина приняла решение выступать за Беларусь, а по окончании минувшего сезона вернулась в Россию. По итогам контрольных стартов в Контиолахти (Финляндия) Ильченко завоевала право выступить на декабрьских этапах Кубка мира.
Этап Кубка мира в Поклюке стартует 2 декабря. Этап в Хохфильцене пройдёт с 13 по 16 декабря.