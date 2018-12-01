Ильченко пропустит 1-й этап КМ, так как её переход из Беларуси ещё не оформлен

Источник: РИА "Новости"

«Завтра в Поклюке стартует первый этап Кубка мира. Как вы знаете, я отобралась в состав сборной России. Но в Поклюке не выступлю — мой переход из Беларуси пока не утвердили.

Осталась в Обертиллиахе. Сегодня тренировалась с двумя французами, спасибо им огромное. Скоро должны подъехать наши.

Надеюсь, смогу выступить на втором этапе Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене. Сборной России, всем ребятам и девушкам — удачи в Поклюке", — написала Ильченко в своём «инстаграме».

Осенью 2015 года Кристина приняла решение выступать за Беларусь, а по окончании минувшего сезона вернулась в Россию. По итогам контрольных стартов в Контиолахти (Финляндия) Ильченко завоевала право выступить на декабрьских этапах Кубка мира.