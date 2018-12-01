Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Ильченко пропустит 1-й этап КМ, так как её переход из Беларуси ещё не оформлен

Российская биатлонистка Кристина Ильченко сообщила, что пропустит первый этап Кубка мира из-за оформления документов по переходу из Беларуси.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Завтра в Поклюке стартует первый этап Кубка мира. Как вы знаете, я отобралась в состав сборной России. Но в Поклюке не выступлю — мой переход из Беларуси пока не утвердили.
Осталась в Обертиллиахе. Сегодня тренировалась с двумя французами, спасибо им огромное. Скоро должны подъехать наши.

Надеюсь, смогу выступить на втором этапе Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене. Сборной России, всем ребятам и девушкам — удачи в Поклюке", — написала Ильченко в своём «инстаграме».

Осенью 2015 года Кристина приняла решение выступать за Беларусь, а по окончании минувшего сезона вернулась в Россию. По итогам контрольных стартов в Контиолахти (Финляндия) Ильченко завоевала право выступить на декабрьских этапах Кубка мира.

Этап Кубка мира в Поклюке стартует 2 декабря. Этап в Хохфильцене пройдёт с 13 по 16 декабря.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Аршавин назвал лучшего футболиста России!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Дерби Лондона, Ливерпуля и «Реал Мадрид» против «Валенсии»
Российский лыжник завоевал бронзу в гонке на этапе КМ
«Это позор». Финал Кубка Либертадорес в Европе — шок для всех
«Это издевательство». «Енисей» и «Ахмат» отмучались в «минус 15»
Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен
«Спартак» принимает ЦСКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь