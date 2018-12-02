Первые гонки Кубка мира по биатлону состоятся в словенской Поклюке

Источник: РИА "Новости"

Первый этап пройдет с 2 по 9 декабря.

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Тренерский штаб во главе с Юрием Альберсом для выступления на предстоящих стартах определил следующий состав: Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Антон Смольский и Максим Воробей, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Дарья Юркевич.

В одиночной смешанной эстафете сегодня (гонка начнется в 14.00) на старт выйдут Анна Сола и Сергей Бочарников. В смешанной эстафете (16.35) на первом этапе выступят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Антон Смольский.