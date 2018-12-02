Наврат выиграл гонку преследования в Идре, Поварницын — второй
В Идре на первом этапе Кубка IBU прошла мужская гонка преследования.
В Идре на первом этапе Кубка IBU прошла мужская гонка преследования.
Победу одержал немец Филипп Наврат, россиянин Александр Поварницын стал вторым.
Наврат преодолел дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами за 35 минут 43,9 секунды, допустив один промах. Поварницын при четырёх неточных выстрелах уступил немцу 8,3 секунды.
Кубок IBU. 1-й этап. Идре, Швеция
Мужчины. Гонка преследования
1. Филипп Наврат (Германия) — 35,43,9 (0+1+0+0) 2. Александр Поварницын (Россия) — 8,3 (0+0+3+1)
3. Мартен Перрия Буттони (Франция) — 12,6 (0+0+1+0) 4. Роман Реес (Германия) — 14,4 (0+1+2+1)
5. Доминик Райтер (Германия) — 17,3 (0+0+2+1)
6. Сергей Корастылёв (Россия) — 24,4 (0+0+2+1)
7. Турстейн Стенерсен (Швеция) — 34,4 (1+2+0+1)
8. Антон Бабиков (Россия) — 43,5 (2+1+1+0)
9. Аристид Бегю (Франция) — 52,3 (2+1+0+3)
10. Вебьорн Сорум (Норвегия) — 53,4 (2+1+1+1)…
15. Юрий Шопин (Россия) — 1.13,1 (0+0+0+1)
16. Симон Фуркад (Франция) — 1.39,7 (1+0+3+1)…
24. Пётр Пащенко (Россия) — 2.24,4 (1+0+2+2)…
37. Василий Томшин (Россия) — 3.25,3 (1+1+1+2).
Этап Кубка IBU в Идре завершится сегодня женской гонкой преследования на 10 км, которая стартует в 14:30 (мск).