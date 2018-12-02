Наврат выиграл гонку преследования в Идре, Поварницын — второй

Наврат преодолел дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами за 35 минут 43,9 секунды, допустив один промах. Поварницын при четырёх неточных выстрелах уступил немцу 8,3 секунды.

Этап Кубка IBU в Идре завершится сегодня женской гонкой преследования на 10 км, которая стартует в 14:30 (мск).