Кайшева: Я была излишне уверена, что закрою мишень
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала итоги одиночной смешанной эстафеты, которой стартовал биатлонный сезон на Кубке мира.
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала итоги одиночной смешанной эстафеты, которой стартовал биатлонный сезон на Кубке мира.
Гонка прошла в рамках первого этапа Кубка мира в Поклюке (Словения).
«Важнее сегодня была стрельба по причине того, что соперницы в принципе показывали адекватную скорость с которой можно было справиться. Важно было подготовиться к стрельбе — подойтик рубежу, не завысив пульс.
На втором этапе я была излишне уверена в том, что закрою мишень, поэтому немного затянула и допустила два промаха", — заявила Ульяна в эфире телеканала «Матч Арена».
Напомним, сборная России в составе Евгения Гараничева и Ульяны Кайшевой финишировали седьмым. Победу одержала сборная Норвегии.