Кайшева: Я была излишне уверена, что закрою мишень

Источник: РИА "Новости"

Гонка прошла в рамках первого этапа Кубка мира в Поклюке (Словения).

«Важнее сегодня была стрельба по причине того, что соперницы в принципе показывали адекватную скорость с которой можно было справиться. Важно было подготовиться к стрельбе — подойтик рубежу, не завысив пульс.

На втором этапе я была излишне уверена в том, что закрою мишень, поэтому немного затянула и допустила два промаха", — заявила Ульяна в эфире телеканала «Матч Арена».