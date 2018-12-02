Украина перестреляла Россию. Кубок мира начался без медалей
Россияне стали седьмыми в одиночной смешанной эстафете. Золото у норвежцев.
Россияне стали седьмыми в одиночной смешанной эстафете. Золото у норвежцев.
Кубок мира. Синглмикст
1. Норвегия (Текла
2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) — отставание 8,5 (0 + 5).
3. Украина (Анастасия Меркушина, Артем Тищенко) — 20,7 (0 + 1).
4. Франция (Анаис Шевалье, Антонен Гигонна) — 30,3 (1 + 9).
5. Швеция (Лина Перссон, Фредрик Линдстрем) — 35,5 (0 + 10).
6. Канада (Меган Бэнкс, Кристиан Гоу) — 37,8 (0 + 10).
7. Россия (Ульяна Кайшева, Евгений Гараничев) — 39,6 (0 + 4).
Первая гонка биатлонного сезона не стала медальной для сборной России. В одиночной смешанной эстафете российские спортсмены финишировали впереди сборной Германии. Но гордиться тут особо нечем, ведь впереди сборной России оказались сразу шесть команд. До подиума добежали биатлонисты Норвегии, Австрии и Украины.
Тренерский штаб сборной России отрядил на
Поскольку в смешанной эстафете достаточно короткий круг, отставания к первой стрельбе тоже были небольшими. Ульяна прибежала к рубежу, проигрывая семь секунд лидерам. Но стреляла очень быстро и точно, и на дистанцию ушла второй вслед за украинкой Анастасией Меркушиной. Ко второй стрельбе россиянка была четвертой, но проигрыш лидерам был символическим. Ульяна вновь быстро закрыла все мишени и отправила на свой этап Евгения Гараничева третьим.
Олимпийский призер Сочи первую стрельбу провел отлично. То, что
А вот на второй стрельбе, к которой Гараничев ходом
Кайшева на свой заключительный этап отправилась в группе, боровшейся за пятое — восьмое места. И в тот момент еще можно было говорить, что сборная России борется за призы. Однако после первой стрельбы Ульяны надежд практически не было. Она промахнулась последним выстрелом, и чтобы закрыть мишень, потратила два патрона. Отставание выросло до 34 секунд, и такое на коротком круге отыграть очень сложно.
На второй стрельбе Кайшева тоже не обошлась без дополнительного патрона, а в это время лидеры уже создали себе достаточно комфортный отрыв. После завершения этапа Ульяна объяснила, что была уверена в точных выстрелах на первом рубеже, но мишени не закрывались. Гараничев на заключительный этап эстафеты ушел с отставанием в 36 секунд восьмым.
Но отыграть
Норвежцы Текла
Выше сборной России оказались команды Франции (девять патронов и один круг), Швеции и Канады (по десять патронов). Красноречивые цифры, если говорить о скорости.
Но и выводы по первой гонке тоже делать не нужно.
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|2.12.2018, 14:00
|Поклюка (Словения)
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Текла Брун-Ли, Ларс Хельге Биркеланн
|36.03,7 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)
|2
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
|отставание 8,5 (0 + 5)
|3
|Украина
|Анастасия Меркушина, Артем Тищенко
|20,7 (0 + 1)
|4
|Франция
|Анаис Шевалье, Антонен Гигонна
|30,3 (1 + 9)
|5
|Швеция
|Лина Перссон, Фредрик Линдстрем
|35,5 (0 + 10)
|6
|Канада
|Меган Бэнкс, Кристиан Гоу
|37,8 (0 + 10)
|7
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Евгений ГАРАНИЧЕВ
|39,6 (0 + 4)
|8
|Германия
|Франциска Хильдебранд, Эрик Лессер
|9
|Япония
|Фуюко Татизаки, Микито Татизаки
|10
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Михал Шлезингр