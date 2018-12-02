Украина перестреляла Россию. Кубок мира начался без медалей

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок мира. Синглмикст

1. Норвегия (Текла Брун-Ли, Ларс Хельге Биркеланн) — 36.03,7 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона).

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) — отставание 8,5 (0 + 5).

3. Украина (Анастасия Меркушина, Артем Тищенко) — 20,7 (0 + 1).

4. Франция (Анаис Шевалье, Антонен Гигонна) — 30,3 (1 + 9).

5. Швеция (Лина Перссон, Фредрик Линдстрем) — 35,5 (0 + 10).

6. Канада (Меган Бэнкс, Кристиан Гоу) — 37,8 (0 + 10).

7. Россия (Ульяна Кайшева, Евгений Гараничев) — 39,6 (0 + 4).

Первая гонка биатлонного сезона не стала медальной для сборной России. В одиночной смешанной эстафете российские спортсмены финишировали впереди сборной Германии. Но гордиться тут особо нечем, ведь впереди сборной России оказались сразу шесть команд. До подиума добежали биатлонисты Норвегии, Австрии и Украины.

Кайшева держалась в лидерах

Тренерский штаб сборной России отрядил на сингл-микст Ульяну Кайшеву и Евгения Гараничева. Спортсменов, прошедших уже не одну эстафету. Кайшева, правда, попала в команду только благодаря тренерскому решению, поскольку не прошла отбор, но ее опыт, в том числе олимпийский, в предстоящем сезоне должен сказаться.

Поскольку в смешанной эстафете достаточно короткий круг, отставания к первой стрельбе тоже были небольшими. Ульяна прибежала к рубежу, проигрывая семь секунд лидерам. Но стреляла очень быстро и точно, и на дистанцию ушла второй вслед за украинкой Анастасией Меркушиной. Ко второй стрельбе россиянка была четвертой, но проигрыш лидерам был символическим. Ульяна вновь быстро закрыла все мишени и отправила на свой этап Евгения Гараничева третьим.

Затянул с выстрелом, достал патрон

Олимпийский призер Сочи первую стрельбу провел отлично. То, что чуть-чуть затянул с заключительным выстрелом, никак не сказалось: Евгений ушел на дистанцию седьмым, но отставание от первого было всего семь секунд.

А вот на второй стрельбе, к которой Гараничев ходом чуть-чуть проиграл, Евгений допустил промах. Он закрыл мишень с первого дополнительного патрона, но отставание тут же увеличилось до 14,5 секунд. Для сингл-микста это достаточно много.

Была уверена, что попадает

Кайшева на свой заключительный этап отправилась в группе, боровшейся за пятое — восьмое места. И в тот момент еще можно было говорить, что сборная России борется за призы. Однако после первой стрельбы Ульяны надежд практически не было. Она промахнулась последним выстрелом, и чтобы закрыть мишень, потратила два патрона. Отставание выросло до 34 секунд, и такое на коротком круге отыграть очень сложно.

На второй стрельбе Кайшева тоже не обошлась без дополнительного патрона, а в это время лидеры уже создали себе достаточно комфортный отрыв. После завершения этапа Ульяна объяснила, что была уверена в точных выстрелах на первом рубеже, но мишени не закрывались. Гараничев на заключительный этап эстафеты ушел с отставанием в 36 секунд восьмым.

Украина стреляла невероятно

Но отыграть что-то даже при шикарной стрельбе у Евгения не получилось. Соперники бежали быстрее. Был шанс, что Гараничев поборется за топ-6, но ходом его опередили сразу несколько спортсменов.

Норвежцы Текла Брюнн-Ли и Ларс Хельге Биркеланн c четырьмя дополнительными патронами стали первыми, а россияне с таким же количеством дополнительных патронов — седьмыми. Второе место заняли австрийцы Лиза-Тереза Хаузер и Симон Эдер, которые затратили на один патрон больше победителей, а третьими финишировали украинцы Анастасия Меркушина и Артем Тищенко — у них всего лишь один дополнительный патрон.

Выше сборной России оказались команды Франции (девять патронов и один круг), Швеции и Канады (по десять патронов). Красноречивые цифры, если говорить о скорости.