Шипулин — Фуркаду: Жди меня и наших ребят не обижай

Фуркад в обращении сказал, что Шипулин правильно решил продолжить карьеру, поскольку их поколение не сказало последнего слова в биатлоне.

— Было приятно, что Мартен записал такое обращение. Это придало дополнительной мотивации, — сказал Шипулин в передаче «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». — Поэтому хочу пожелать, чтобы ты не сдавался. Ты правильно сказал: наше поколение еще не сказало последнего слова. Жди меня, наших ребят не обижай.