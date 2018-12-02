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19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шипулин — Фуркаду: Жди меня и наших ребят не обижай

Российский биатлонист Антон Шипулин ответил на видеообращение от француза Мартена Фуркада.

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Источник: Reuters

Фуркад в обращении сказал, что Шипулин правильно решил продолжить карьеру, поскольку их поколение не сказало последнего слова в биатлоне.

— Было приятно, что Мартен записал такое обращение. Это придало дополнительной мотивации, — сказал Шипулин в передаче «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». — Поэтому хочу пожелать, чтобы ты не сдавался. Ты правильно сказал: наше поколение еще не сказало последнего слова. Жди меня, наших ребят не обижай.

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