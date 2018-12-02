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19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Боттас: Этот сезон был худшим в моей карьере

Пилот «Уильямса» Валттери Боттас назвал сезон 2018 года худшим в своей карьере.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Боттаса, этот сезон был даже хуже его дебютного в 2013 году.

«Да, прошедший сезон был худшим в моей карьере в Формуле-1. Первый сезон был тяжёлым, но нельзя их сравнивать. В сезоне 2013 года «Уильямс» боролся в задней части пелотона, и я справлялся со своими задачами. Затем я прибавлял от сезона к сезону и случился нынешний год. В прошлом году всё было иначе. Это был мой первый сезонс командой, первый сезон с Льюисом. Я был разочарован, потому что я не соотвествовал тем целям, которые я поставил.

Но я, по крайней мере, выиграл несколько гонок. Сейчас я ещё более разочарован. Это был мой худший сезон", — приводит слова Боттаса Motorsport.

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