Самуэльссона обогнали. У России — деревянная медаль

Источник: Спорт-Экспресс

Состав сборной России на декабрьские этапы Кубка мира может вызывать удивление — нем много новых имен. Тем не менее, определяя заявку на первую смешанную эстафету сезона, тренерский штаб выбрал проверенных и хорошо известных бойцов — Ирину Старых, Екатерину Юрлову-Перхт, Дмитрия Малышко и Александра Логинова.

Не поняла, как раскладывать силы

В стартовой гонке сезона — сингл-миксте — Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев остались без медалей, заняв седьмое место. И интрига в более понятной и уже привычной смешанной эстафеты, заключалась в том, откроет ли российская дружина счет медалям в новом сезоне.

Старых начала неплохо, но на лежке использовала один дополнительный патрон и вернулась в гонку 12-й в 13,4 секунды от лидировавшей итальянки Лизы Витоцци. Впрочем, Ирина отлично проявила себя на трассе — она сократила отставание до семи секунд и поднялась на шестое место. На стойке россиянка справилась на «отлично» и на трассу убегала третьей вслед за Витоцци и француженкой Анаис Бескон, но эту позицию не удержала. Позволила себя обойти и финке Мари Эдер, с которой боролась на протяжении всего этапа, и канадке Розане Кроуфорд. Третий круг россиянка прошла ощутимо медленнее первых двух, и эстафету Юрловой-Перхт Старых передала в 16,5 секундах от Финляндии и Франции, в 15 от Италии и в 10 от Канады.

— Не знаю, с чем это связать. Не могу сказать, что первые два круга мы прошли в высоком темпе. Видимо, это что-то мышечное. Силы, чтобы ускоряться, у меня еще были, но ноги не давали этого сделать. Здесь высота, достаточно большая для меня. В Поклюке я выступаю в первый раз и пока не поняла, как раскладывать силы по дистанции, — сказала Старых в телевизионном флеш-интервью.

Получилось большое отставание

Юрлова-Перхт пока, мягко говоря, не была быстра. Ногами она прилично проиграла не только таким блестящим лыжницам, как Кайса Мякяряйнен из Финляндии и Дениз Херрманн из Германии, но и Лене Хецке из Швейцарии, Доротее Вирер из Италии и еще доброму десятку соперниц.

— Не могу подобрать слово, характеризующее мое состояние. Может быть, попозже, придет осознание. Рада, что хотя бы со стрельбой справиться удалось. Пусть и не на сто процентов. Понимаю, что получилось большое отставание, и ребятам будет сложно. Но я сделала все, что могла, — сказала Юрлова в прямом эфире.

Екатерина с одним дополнительным патроном на стойке передала эстафету Дмитрию Малышко шестой в 1.10 от лидера — Финляндии. Также впереди с большим отрывом были Италия, Франция, Италия и Швейцария.

Не надо было вставать за итальянцем

За Францию, олимпийского чемпиона в этой дисциплине, на первом мужском этапе выступал не кто иной, как Мартен Фуркад. Очевидно, что французы решили выпустить семикратного обладателя Кубка мира именно в этот момент гонки, чтобы тот либо подтянул команду повыше, либо увел ее в отрыв. С этой задачей французский уникум справился на ура. Он выиграл у лидировавшего перед третьим этапом финна Теро Сеппалы 1 минуту 40 секунд. Сеппала, кстати, выступил в роли главного злодея, когда после стойки отправился на штрафной круг, сведя на нет усилия прекрасных партнерш по сборной. Финляндия по итогам третьего этапа переместилась на третье место. Отстали со штрафными кругами на лежке и итальянцы с немцами. А швейцарец Бенжамин Вегер не просто удержала свою команду в числе лидеров, но и вывел ее на второе место. Спасибо быстрым ногам (всего 5,9 секунды отставание от Фуркада на трассе) и безупречной стрельбе.

Четвертым же шел Дмитрий Малышко. Он использовал дополнительный патрон на своем первом огневом рубеже, но на втором показал настоящие чудеса — отстрелял не только точно, но и супербыстро. «В эстафете так и надо работать на рубеже», — улыбнулся после гонки Малышко. А то, почему второй круг ногами он прошел медленнее, чем первый и третий, он объяснил просто: «Не надо было вставать за итальянцем. Только на последнем спуске я понял, что у меня лыжи едут намного лучше, надо было работать в своем темпе».

Обогнали норвежцев и Самуэльссона

Бороться за медаль Логинова Малышко отправил в 1.05 от лидировавших французов и в 9,5 секунды от идущих третьими финнов.

Логинов, как мог, сокращал отставание от конкурентов на первом круге, но на лежке допустил два промаха и пропустил вперед еще и надежно стрелявшего итальянца Хофера, опустившись на пятую позицию. Финна после стойки Логинов обошел, но биатлониста «Скуадра адзурры» не догнал и побороться за бронзу так и не смог. В первой смешанной эстафете сезона Россия заняла четвертое место.