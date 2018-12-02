Самуэльссон: Мне нравится Россия, но чистый спорт важнее

«Я ничего не имею против российских спортсменов, но все же читали доклад Макларена. Нужно же что-то с этим делать, как-то решать. Вам же лучше, если вы докажете, что никакой программы не было.

Частичная приостановка деятельности антидопинговой лаборатории в Швеции, где запланирован ЧМ-2019 по биатлону? Конечно, это нехорошо. Правда, вы должны помнить, что это только частичная приостановка и не так много тестов делалось указанным методом. Я не оправдываю своих, это действительно плохо.

Мне уже говорили, что мною манипулируют. Но я этого не чувствую. Думаю своей головой. Я просто за чистый спорт и знаю, что все русские за чистый спорт. Для меня война закончится только тогда, когда все выходящие на старт спортсмены во всех видах спорта будут чистыми. Речь не только о русских, а обо всех. Я правда не против России, мне нравится Россия, у меня есть там друзья, но чистый спорт важнее, — сказал Самуэльссон в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».