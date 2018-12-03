Фуркад: Пока не чувствую привычной лёгкости

«Сегодня я доволен своей стрельбой, но на лыжне я не показал своего лучшего хода. Это первый старт сезона, всегда тяжело начинать, я пока что не чувствую привычной лёгкости и поэтому сфокусировался на хорошей работе на огневых рубежах. Постараюсь стрелять так же и в индивидуальной гонке», — цитирует Фуркада пресс-служба Федерации биатлона Украины.