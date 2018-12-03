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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Фуркад: Пока не чувствую привычной лёгкости

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету, использовав пять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. В составе победителей бежали Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Детьё.

«Сегодня я доволен своей стрельбой, но на лыжне я не показал своего лучшего хода. Это первый старт сезона, всегда тяжело начинать, я пока что не чувствую привычной лёгкости и поэтому сфокусировался на хорошей работе на огневых рубежах. Постараюсь стрелять так же и в индивидуальной гонке», — цитирует Фуркада пресс-служба Федерации биатлона Украины.

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