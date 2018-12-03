Цветков стартует в Кубке России. Как он там оказался?

Источник: Спорт-Экспресс

Российский биатлонист Максим Цветков, еще прошлой весной побеждавший в личной гонке не Кубке мира, не попал в сборную на международные старты и на этой неделе выступит на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Разбираемся, что ждет Цветкова на непривычном для него уровне.

Участие. Цветков в Австрию поедет, но позже

— Цветков решил идти в сборную через «Ижевскую винтовку», где у нас будет отбор на Кубок IBU и Кубок мира. Будет готовиться за счет региона вместе с Антоном Шипулиным в Обертиллахе, — заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».

— Добрый вечер, Ханты-Мансийск, — тут же отреагировал в «Инстаграме» Цветков. — Фото с мамонтами нет, к сожалению, не успел добежать. Через два дня стартует Кубок России, в котором я буду принимать участие. Возможно, где-то была другая информация, но у меня тут только truestory.

Точки над i ставит президент Федерации биатлона Москвы, за которую выступает Цветков, чемпион мира Сергей Рожков.

— Максим в Ханты-Мансийске и будет выступать на первом этапе Кубка России, — подтверждает Рожков. — Но потом у него в индивидуальном плане подготовки стоит сбор в Обертиллиахе, куда он должен уехать 10 декабря.

Погода. «Будет огонь, но не в плане температуры»

— Первым делом теперь смотрю прогноз погоды, — написал Цветков в «Инстаграме» бывшей биатлонистке Светлане Слепцовой.

— У нас потеплее, — заметила Слепцова, которая после завершения карьеры как раз живет в Ханты-Мансийске.

— Наверное будет огонь, но не в плане температурного режима, — пошутил Цветков.

Вообще, Максиму повезло. Сейчас погода в Ханты-Мансийске приемлемая, для этого региона в это время года — почти жара. Днем температура опускается где-то до минус 10. Но, например, еще неделю назад было минус 25. А в Новосибирске, откуда Цветков недавно прилетел, сейчас минус 22. Для привыкших к европейской зиме биатлонистов основы это кошмар.

Погода — бич Кубка России. Из-за морозов регулярно переносятся гонки, а болельщики отказываются от похода на трибуны. По юности через испытание сибирским холодом проходят практически все наши биатлонисты и лыжники. Но те, кому удается пробиться в основу, постепенно забывают про отмороженные пальцы и заклеенные пластырем носы. Сейчас Цветкову предстоит вспомнить все. Будет точно непросто. После Ханты-Мансийска Цветкова ждет Уват, а там на следующей неделе обещают минус 15. А ведь привычка соревноваться при низких температурах тоже нарабатывается практикой, то есть привыкшие к этому резервисты получат преимущество.

Лыжи и сервис. Врачей и массажистов в сборной нет

Перемороженный натуральный снег катит по ощущениям совсем иначе, чем искусственный европейский. На такие низкие температуры биатлонисты основы обычно даже не имеют особого выбора лыж. Какой смысл брать такие пары у производителя, если на Кубке мира соревноваться минус 20 и ниже точно не придется.

Но даже если удается подобрать нужные лыжи, их ведь еще надо откатать. То есть выбрать из, скажем, десяти лучших пар две-три самых-самых. На уровне Кубка мира этим обычно занимаются сервисмены. Спортсмен подключается только на заключительном этапе и выбирает из тех самых двух-трех пар. На Кубке России для Цветкова все может быть иначе.

— У нас в сборной Москвы два тренера, один из которых совмещает еще функции сервисмена, — говорит Рожков. — Но в команде, включая Цветкова, всего четыре человека. Сильных биатлонистов у нас в регионе совсем мало. Поэтому откатать лыжи Максиму, конечно, помогут.

Врачей и массажистов в штате сборной Москвы нет вообще. Хотя представить себе сборную страны без таких специалистов невозможно. Но на Кубке России все в руках самого Цветкова. Почувствует необходимость — найти грамотного массажиста в таком городе, как Ханты-Мансийск, конечно, не проблема. Но платить и организовывать все придется самому в перерывах между гонками. Привычного комфорта, когда весь процесс налажен, а тебе остается только бегать и стрелять, на таком уровне не бывает.

Соперники. Что Цветков захочет — то и побежит

Первый этап Кубка России в Ханты-Мансийске будет очень представительным. Помимо Цветкова, там выступит олимпийский чемпион Алексей Волков. Он тоже стартовал в отборах, но не сумел попасть ни в одну из команд и теперь отправился на домашние соревнования в Ханты. Точно так же дома выступит проследовавшая тем же путем из Финляндии участница этапов Кубка мира Кристина Резцова. Ожидается участие и приболевшей Ларисы Куклиной, которая из-за неполадок со здоровьем вынуждена была пропустить отборочные соревнования.

Интересно, что этап в Ханты-Мансийске стартует с мировой премьеры. Впервые с момента решения Международного союза биатлонистов (IBU) там пройдет мега масс-старт. Эта гонка, которая отличается от стандартной двойным количеством участников (60 человек вместо 30) уже вошла в календарь Кубка IBU и в перспективе будет в программе Кубка мира. Но первыми испытывать новый формат уже 7 декабря будут именно Цветков, Волков и все остальные.

Помимо мега масс-старта, в программе первого этапа Кубка России также спринт и эстафета. В каких гонках будет участвовать Цветков — пока неясно.