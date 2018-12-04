В сборной России по биатлону много новых лиц. А куда делись старые?

Источник: Матч ТВ

В словенской Поклюке стартовал новый сезон Кубка мира. В воскресенье, 2 декабря, прошли эстафетные гонки.

На старт в составе нашей сборной вышли хорошо знакомые всем биатлонисты: Кайшева и Гараничев — в сингл-миксте, Старых, Юрлова-Перхт, Малышко и Логинов — в смешанной эстафете.

В середине этой недели пройдут индивидуальные гонки. Здесь уже свой шанс получат многие дебютанты сборной.

Состав нашей команды на этап в Поклюке выглядит следующим образом:

Мужчины: Малышко, Логинов, Гараничев, Слепов, Елисеев, Латыпов. Главный тренер сборной и старший тренер мужской команды: Анатолий Хованцев.

Женщины: Старых, Павлова, Васильева, Юрлова-Перхт, Васнецова, Кайшева (+ Кристина Ильченко, которая на первом этапе не выступит, так как пока не решен вопрос с переходом из сборной Белоруссии). Старший тренер женской сборной: Виталий Норицын.

Год назад на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде состав сборной России был таким:

Мужчины: Шипулин, Бабиков, Цветков, Гараничев, Волков, Логинов, Елисеев. Старший тренер: Рико Гросс.

Женщины: Юрлова-Перхт, Подчуфарова, Акимова, Виролайнен, Сливко, Миронова. Старший тренер: Сергей Коновалов.

«Матч ТВ» рассказывает, чем сейчас занимаются биатлонисты той основной сборной, которые нынешний сезон начинают не на Кубке мира.

Мужчины

Антон Шипулин

Как выступил на отборочных соревнованиях: не участвовал.

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Пересвет. Долго я искал этот подъем, но все-таки нашел? Спортивный цент на высшем уровне! Всем сюда! P.s. на лыжах уже можно кататься ⛷⛷⛷</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/anton_shipulin/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shipulin</a> (@anton_shipulin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-03T08:07:13+00:00">3 Дек 2018 в 12:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лидер нашей сборной последних лет попадал в основную команду вне зависимости от отборочных соревнований, но в итоге решил не участвовать в гонках в Контиолахти. По словам самого Шипулина и его тренера Андрея Крючкова, биатлонист еще не готов к серьезным стартам. Свой план по возвращению в состав Антон описал в интервью в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»:

«В понедельник (3 декабря) я прилетаю в Европу, в Австрию (в Обертиллиах), где тренировалась команда перед этапом Кубка мира. Там около 18−20 дней буду находиться на среднегорье. Если организм будет чувствовать себя нормально, пробегу последний этап Кубка IBU. После Нового года, наверное, уже начну участвовать в гонках».

Антон Бабиков

Как выступил на отборочных соревнованиях: 1 гонка — 14-е место, 2 гонка — 6-е место (здесь и далее места без учета спортсменов из Финляндии, которые тоже участвовали в гонке).

По итогам отборочных соревнований Бабиков попал в резервную команду. Сезон Антон начал на Кубке IBU. Первый этап уже прошел в шведском Идре. Вот какие результаты показал на нем Бабиков:

1 спринт: 1-е место (стрельба 0+0).

2 спринт: 16-е место (2+1).

Пасьют: 8-е место (2+1+1+0).

Следующий этап Кубка IBU пройдет с 13 по 16 декабря в итальянском Риднау. Есть вероятность, что Бабиков на второй этап Кубка IBU уже не поедет, а отправится на Кубок мира в Хохфильцен. Все будет зависеть от выступления основного состава на этапе в Поклюке.

«Что касается наших успешных результатов на этапе Кубка IBU в виде двух золотых медалей, то мы рассмотрим вопрос, когда произвести ротацию — сейчас или после этапа в Хохфильцене. Держим в голове, что можем усилить эстафету за счет спортсменов с Кубка IBU, но сначала посмотрим, какие результаты мы покажем здесь», — рассказал Анатолий Хованцев в интервью ТАСС.

Но Антон в общем зачете Кубка IBU не является лучшим из российских биатлонистов. Александр Поварницын в тотале занимает второе место, у Бабикова — четвертое.

Максим Цветков

Как выступил на отборочных соревнованиях: 1 гонка — 18-е место, 2 гонка — 19-е место.

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Через два дня стартует Кубок России в котором я буду принимать участие, наверное будет ? но не в плане температурного режима⛄️ Возможно где то была другая информация по моему участию, но у меня тут только #truestory</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/maksim_tsvetkov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Максим Цветков, Биатлон</a> (@maksim_tsvetkov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-03T12:52:46+00:00">3 Дек 2018 в 4:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Победитель последней гонки прошлого сезона Кубка мира провалил отборочные соревнования и даже не попал в резервную сборную. Ближайший шанс получить место в команде у Цветкова будет на «Ижевской винтовке», которая пройдет с 24 по 30 декабря. Один из лучших по итогам спринта и индивидуальной гонки на этих соревнованиях должен отправиться на Кубок мира, еще трое — на Кубок IBU.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил «Матч ТВ», что Цветков собирается за счет региона готовиться вместе с Шипулиным в Обертиллиахе. Однако чемпион мира отправился в Ханты-Мансийск, где 4 декабря стартует первый этап Кубка России.

Алексей Волков

Как выступил на отборочных соревнованиях: 1 гонка — 16-е место, 2 гонка — 13-е место.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqiORrEAZxG/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqiORrEAZxG/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqiORrEAZxG/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Нет это не стекло запотело.? Это просто в Хантах -21 ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/vol4ikov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alexey Volkov</a> (@vol4ikov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-23T19:36:22+00:00">23 Ноя 2018 в 11:36 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Та же ситуация, что и у Цветкова: сезон Волков начинает на Кубке России в Ханты-Мансийске, в сборную олимпийский чемпион может попасть благодаря успешным выступлениям на «Ижевской винтовке».

Дополнительный отбор для участников Кубка России будет и после Нового года. По итогам четвертого (29 января — 4 февраля) и пятого ( 7—13 февраля ) этапов Кубка страны два-три лучших спортсмена могут пополнить резервную сборную.

Тренер Рикко Гросс

Контракт немецкого тренера с СБР закончился весной. Несмотря на то, что Гросс несколько раз говорил, что хотел бы продолжить работу в России, соглашение с ним не продлили. Рикко без работы сидел недолго, и летом был назначен главным тренером мужской сборной Австрии.

Женщины

Ольга Подчуфарова

Как выступила на отборочных соревнованиях: не участвовала.

В конце прошлого сезона Подчуфарова объявила о завершении биатлонной карьеры. Летом она поступила в МГУ, где изучает спортивный менеджмент, а также решила попробовать силы в новом для себя виде спорта — триатлоне. Винтовку Подчуфарова не забросила. Она работает тренером по биатлону в лыжной школе для взрослых в Москве.

Татьяна Акимова

Как выступила на отборочных соревнованиях: не участвовала.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnCYNACncmf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnCYNACncmf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tanyaakimova1/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tanya Akimova</a> (@tanyaakimova1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-28T21:13:42+00:00">28 Авг 2018 в 2:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Акимова планирует вернуться в спорт после того, как родит ребенка. Тем не менее, все лето биатлонистка тренировалась и даже ездила с мужем на сбор в Рамзау. Вот что ответил старший тренер женской сборной Виталий Норицын на вопрос сайта «Матч ТВ» «Если Акимова передумает рожать, сможет вернуться в команду в этом сезоне?»:

«Кто знает. Акимова выполнила большие объемы в предыдущие годы, и, возможно, снижение нагрузки вызовет рост формы, такую многолетнюю суперкомпенсацию. В принципе, Таня писала мне, что делала даже по две тренировки в день, так что сказать “она не готова” было бы неправильно. Акимова говорит, что ей очень комфортно, и скорости вполне рабочие».

Дарья Виролайнен

Как выступила на отборочных соревнованиях: не участвовала.

О том, что Виролайнен ждет ребенка, в эфире «Матч ТВ» рассказала ее мама — Анфиса Резцова:

«Она беременна. Срок — пять месяцев, ждем мальчика, второго внука. Вернется ли она в большой спорт, об этом история умалчивает. Нельзя сказать, как жизнь сложится, как будет здоровье. Мысли вернуться, конечно, есть, а там уж как Бог пошлет. Даша продолжает следить за биатлоном. Переживает, что ее нет в составе, за наших ребят, за свою сестру Кристину, которая не попала на этапы Кубка мира и IBU».

Виктория Сливко

Как выступила на отборочных соревнованиях: 1 гонка — 7-е место, 2 гонка — 15-е место.

По итогам отборочных соревнований получила место в резервной сборной. Выступление на первом этапе Кубка IBU вряд ли можно назвать удачными. Сливко бежала только в одной спринтерской гонке, в которой заняла двадцать второе место с двумя промахами на стойке.

Светлана Миронова

Как выступила на отборочных соревнованиях: 1 гонка — 17-е место, 2 гонка — 4-е место.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqsJxP7BTop/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqsJxP7BTop/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/svetlana__mi__/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Svetlana Mironova</a> (@svetlana__mi__) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-27T16:06:45+00:00">27 Ноя 2018 в 8:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По результатам отбора тоже оказалась в резервной сборной. Но результаты на первом этапе Кубка IBU дают надежду на ближайшее возвращение в основную команду.

1 спринт: 4-е место (0+3).

2 спринт: 7-е место (1+2).

Пасьют: 1-е место (0+0+2+1).

В итоговой таблице Кубка IBU Миронова занимает второе место. Это лучший результат среди россиянок. На третьей строчке — Анастасия Морозова. Со Светланой у них равное количество очков — 139.

Тренер Сергей Коновалов

Коновалов сейчас занимает должность тренера резервной женской сборной России, то есть работает с девушками на Кубке IBU.

Кубок мира. Первый этап. Поклюка. Трансляции

5 декабря

15:50 — Индивидуальная гонка. Мужчины.

6 декабря

15:50 — Индивидуальная гонка. Женщины.

7 декабря

16:05 — Спринт. Мужчины.

8 декабря

15:50 — Спринт. Женщины.

9 декабря

13:30 — Гонка преследования. Мужчины.