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17:14 (мск), источник: Матч ТВ

В сборной России по биатлону много новых лиц. А куда делись старые?

Рассказываем: кто и где.

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Источник: Матч ТВ

В словенской Поклюке стартовал новый сезон Кубка мира. В воскресенье, 2 декабря, прошли эстафетные гонки.

На старт в составе нашей сборной вышли хорошо знакомые всем биатлонисты: Кайшева и Гараничев — в сингл-миксте, Старых, Юрлова-Перхт, Малышко и Логинов — в смешанной эстафете.

В середине этой недели пройдут индивидуальные гонки. Здесь уже свой шанс получат многие дебютанты сборной.

Состав нашей команды на этап в Поклюке выглядит следующим образом:

Мужчины: Малышко, Логинов, Гараничев, Слепов, Елисеев, Латыпов. Главный тренер сборной и старший тренер мужской команды: Анатолий Хованцев.

Женщины: Старых, Павлова, Васильева, Юрлова-Перхт, Васнецова, Кайшева (+ Кристина Ильченко, которая на первом этапе не выступит, так как пока не решен вопрос с переходом из сборной Белоруссии). Старший тренер женской сборной: Виталий Норицын.

Год назад на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде состав сборной России был таким:

Мужчины: Шипулин, Бабиков, Цветков, Гараничев, Волков, Логинов, Елисеев. Старший тренер: Рико Гросс.

Женщины: Юрлова-Перхт, Подчуфарова, Акимова, Виролайнен, Сливко, Миронова. Старший тренер: Сергей Коновалов.

«Матч ТВ» рассказывает, чем сейчас занимаются биатлонисты той основной сборной, которые нынешний сезон начинают не на Кубке мира.

Мужчины

Антон Шипулин

Как выступил на отборочных соревнованиях: не участвовал.

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Лидер нашей сборной последних лет попадал в основную команду вне зависимости от отборочных соревнований, но в итоге решил не участвовать в гонках в Контиолахти. По словам самого Шипулина и его тренера Андрея Крючкова, биатлонист еще не готов к серьезным стартам. Свой план по возвращению в состав Антон описал в интервью в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»:

«В понедельник (3 декабря) я прилетаю в Европу, в Австрию (в Обертиллиах), где тренировалась команда перед этапом Кубка мира. Там около 18−20 дней буду находиться на среднегорье. Если организм будет чувствовать себя нормально, пробегу последний этап Кубка IBU. После Нового года, наверное, уже начну участвовать в гонках».

Антон Бабиков

Как выступил на отборочных соревнованиях: 1 гонка — 14-е место, 2 гонка — 6-е место (здесь и далее места без учета спортсменов из Финляндии, которые тоже участвовали в гонке).

По итогам отборочных соревнований Бабиков попал в резервную команду. Сезон Антон начал на Кубке IBU. Первый этап уже прошел в шведском Идре. Вот какие результаты показал на нем Бабиков:

1 спринт: 1-е место (стрельба 0+0).

2 спринт: 16-е место (2+1).

Пасьют: 8-е место (2+1+1+0).

Следующий этап Кубка IBU пройдет с 13 по 16 декабря в итальянском Риднау. Есть вероятность, что Бабиков на второй этап Кубка IBU уже не поедет, а отправится на Кубок мира в Хохфильцен. Все будет зависеть от выступления основного состава на этапе в Поклюке.

«Что касается наших успешных результатов на этапе Кубка IBU в виде двух золотых медалей, то мы рассмотрим вопрос, когда произвести ротацию — сейчас или после этапа в Хохфильцене. Держим в голове, что можем усилить эстафету за счет спортсменов с Кубка IBU, но сначала посмотрим, какие результаты мы покажем здесь», — рассказал Анатолий Хованцев в интервью ТАСС.

Но Антон в общем зачете Кубка IBU не является лучшим из российских биатлонистов. Александр Поварницын в тотале занимает второе место, у Бабикова — четвертое.

Максим Цветков

Как выступил на отборочных соревнованиях: 1 гонка — 18-е место, 2 гонка — 19-е место.

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Победитель последней гонки прошлого сезона Кубка мира провалил отборочные соревнования и даже не попал в резервную сборную. Ближайший шанс получить место в команде у Цветкова будет на «Ижевской винтовке», которая пройдет с 24 по 30 декабря. Один из лучших по итогам спринта и индивидуальной гонки на этих соревнованиях должен отправиться на Кубок мира, еще трое — на Кубок IBU.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил «Матч ТВ», что Цветков собирается за счет региона готовиться вместе с Шипулиным в Обертиллиахе. Однако чемпион мира отправился в Ханты-Мансийск, где 4 декабря стартует первый этап Кубка России.

Алексей Волков

Как выступил на отборочных соревнованиях: 1 гонка — 16-е место, 2 гонка — 13-е место.

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Та же ситуация, что и у Цветкова: сезон Волков начинает на Кубке России в Ханты-Мансийске, в сборную олимпийский чемпион может попасть благодаря успешным выступлениям на «Ижевской винтовке».

Дополнительный отбор для участников Кубка России будет и после Нового года. По итогам четвертого (29 января — 4 февраля) и пятого (7—13 февраля) этапов Кубка страны два-три лучших спортсмена могут пополнить резервную сборную.

Тренер Рикко Гросс

Контракт немецкого тренера с СБР закончился весной. Несмотря на то, что Гросс несколько раз говорил, что хотел бы продолжить работу в России, соглашение с ним не продлили. Рикко без работы сидел недолго, и летом был назначен главным тренером мужской сборной Австрии.

Женщины

Ольга Подчуфарова

Как выступила на отборочных соревнованиях: не участвовала.

В конце прошлого сезона Подчуфарова объявила о завершении биатлонной карьеры. Летом она поступила в МГУ, где изучает спортивный менеджмент, а также решила попробовать силы в новом для себя виде спорта — триатлоне. Винтовку Подчуфарова не забросила. Она работает тренером по биатлону в лыжной школе для взрослых в Москве.

Татьяна Акимова

Как выступила на отборочных соревнованиях: не участвовала.

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Акимова планирует вернуться в спорт после того, как родит ребенка. Тем не менее, все лето биатлонистка тренировалась и даже ездила с мужем на сбор в Рамзау. Вот что ответил старший тренер женской сборной Виталий Норицын на вопрос сайта «Матч ТВ» «Если Акимова передумает рожать, сможет вернуться в команду в этом сезоне?»:

«Кто знает. Акимова выполнила большие объемы в предыдущие годы, и, возможно, снижение нагрузки вызовет рост формы, такую многолетнюю суперкомпенсацию. В принципе, Таня писала мне, что делала даже по две тренировки в день, так что сказать “она не готова” было бы неправильно. Акимова говорит, что ей очень комфортно, и скорости вполне рабочие».

Дарья Виролайнен

Как выступила на отборочных соревнованиях: не участвовала.

О том, что Виролайнен ждет ребенка, в эфире «Матч ТВ» рассказала ее мама — Анфиса Резцова:

«Она беременна. Срок — пять месяцев, ждем мальчика, второго внука. Вернется ли она в большой спорт, об этом история умалчивает. Нельзя сказать, как жизнь сложится, как будет здоровье. Мысли вернуться, конечно, есть, а там уж как Бог пошлет. Даша продолжает следить за биатлоном. Переживает, что ее нет в составе, за наших ребят, за свою сестру Кристину, которая не попала на этапы Кубка мира и IBU».

Виктория Сливко

Как выступила на отборочных соревнованиях: 1 гонка — 7-е место, 2 гонка — 15-е место.

По итогам отборочных соревнований получила место в резервной сборной. Выступление на первом этапе Кубка IBU вряд ли можно назвать удачными. Сливко бежала только в одной спринтерской гонке, в которой заняла двадцать второе место с двумя промахами на стойке.

Светлана Миронова

Как выступила на отборочных соревнованиях: 1 гонка — 17-е место, 2 гонка — 4-е место.

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По результатам отбора тоже оказалась в резервной сборной. Но результаты на первом этапе Кубка IBU дают надежду на ближайшее возвращение в основную команду.

1 спринт: 4-е место (0+3).

2 спринт: 7-е место (1+2).

Пасьют: 1-е место (0+0+2+1).

В итоговой таблице Кубка IBU Миронова занимает второе место. Это лучший результат среди россиянок. На третьей строчке — Анастасия Морозова. Со Светланой у них равное количество очков — 139.

Тренер Сергей Коновалов

Коновалов сейчас занимает должность тренера резервной женской сборной России, то есть работает с девушками на Кубке IBU.

Кубок мира. Первый этап. Поклюка. Трансляции

5 декабря

15:50 — Индивидуальная гонка. Мужчины.

6 декабря

15:50 — Индивидуальная гонка. Женщины.

7 декабря

16:05 — Спринт. Мужчины.

8 декабря

15:50 — Спринт. Женщины.

9 декабря

13:30 — Гонка преследования. Мужчины.

16:30 — Гонка преследования. Женщины.

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