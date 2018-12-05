Мужская индивидуальная гонка находится под угрозой отмены
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поключе находится под угрозой отмены.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поключе находится под угрозой отмены.
Туман, осадки и плохая видимость заставили организаторов перенести время пристрелки. Решение о проведении гонки будет принято позднее, на данный момент она перенесена на 20 минут, сообщается в микроблоге соревнований в Twitter.
Планировалось, что первая личная гонка нового сезона начнется в 16:15 по московскому времени. Россию должны представить Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов.