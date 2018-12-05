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15:47 (мск), источник: Р-Спорт

Мужская индивидуальная гонка находится под угрозой отмены

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поключе находится под угрозой отмены.

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Источник: РИА "Новости"

Туман, осадки и плохая видимость заставили организаторов перенести время пристрелки. Решение о проведении гонки будет принято позднее, на данный момент она перенесена на 20 минут, сообщается в микроблоге соревнований в Twitter.

Планировалось, что первая личная гонка нового сезона начнется в 16:15 по московскому времени. Россию должны представить Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов.

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