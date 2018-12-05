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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужская индивидуальная гонка на этапе КМ в Поклюке перенесена на 6 декабря

Мужская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) сегодня, 5 декабря, не состоится из-за сильного тумана.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования перенесены на завтра, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров. Старт будет дан в 12:15 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший четвёртый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (23-й), Дмитрий Малышко (41-й), Алексей Слепов (82-й), Эдуард Латыпов (100-й) и Матвей Елисеев (103-й).

Действующий обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад получил 22-й стартовый номер.

6 декабря в рамках стартового этапа Кубка мира в Поклюке также состоится женская индивидуальная гонка.

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