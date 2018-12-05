Мужская индивидуальная гонка на этапе КМ в Поклюке перенесена на 6 декабря
Мужская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) сегодня, 5 декабря, не состоится
Мужская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) сегодня, 5 декабря, не состоится
Соревнования перенесены на завтра, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров. Старт будет дан в 12:15 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший четвёртый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (23-й), Дмитрий Малышко (41-й), Алексей Слепов (82-й), Эдуард Латыпов (100-й) и Матвей Елисеев (103-й).
Действующий обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад получил 22-й стартовый номер.
6 декабря в рамках стартового этапа Кубка мира в Поклюке также состоится женская индивидуальная гонка.