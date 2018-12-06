Кручинкина: Решение выступать за Беларусь — осознанный выбор

Той самой, которая неделю назад на этапе Кубка IBU в шведской Идре сразу заняла второе место, и той самой, которая пока отдувается и за себя, и за сестру-близнеца Елену (она пока не имеет официального разрешения выступать под белорусским флагом). У Ирины, очевидно, хорошее настроение.



— Здесь, в Поклюке, очень красивые места. Да и погода благоприятствовала в эти дни: тепло, но трасса готова блестяще.



— Главный ваш вывод после Идры звучит так: Я могу?!



— Когда приехала на этап Кубка IBU, то как дебютантка была не слишком амбициозна. Задачу-минимум сформулировала следующим образом: не ниже 20-го места. С ней и вышла на старт спринта. Пришла на первую стрельбу, приняла изготовку, закрыла все пять мишеней. Вторая стрельба — опять ноль. Причем каждый выстрел обрабатывала так аккуратно, как, наверное, никогда ранее. А дальше финишный круг, тренерские крики ногами все хорошо! и желание добавить. Я помню до сих пор все свои ощущения.



— Как часто получалось делать снайперский ноль в спринте?



— Можно сосчитать по пальцам.



— Двух рук?



— Одной (смеется). Если брать серьезные соревнования. А на четырех рубежах обходиться без ошибок на огневых рубежах пока вовсе не удавалось. Была лишь одна гонка на чемпионате России, когда единственный промах случился на заключительной стойке. Это мое главное снайперское достижение.



— Гоночное состояние?



— В Швеции бежалось легко, не закислялась, хотя при ускорениях ноги уставали. Но и при таких кондициях, которые объясняются отсутствием специальной горной подготовки, показывала неплохие скорости. Что же касается Поклюки, то посмотрим. Здесь среднегорье, а на такой высоте я еще не выступала.



— Да и в четверг у вас может случиться пик акклиматизации.



— Психологически я готова терпеть. В той же Идре ведь был и второй спринт, который сложился менее удачно. В том числе от понимания изменившегося статуса. Если в четверг хорошо поспала, сделала активную зарядку и отправилась на стадион, то в субботу уже в голове роились не очень полезные мысли. О том, что на меня надеются, о желании отблагодарить тренеров. А у меня пока сильная мотивация часто идет во вред. Вот и промахнулась четыре раза. Состояние холодной головы для меня сейчас полезнее.



— Решение выступать за Беларусь принимали именно при холодной голове?



— Это обдуманный, осознанный выбор. У меня и сестры появляется возможность карьерного роста в спорте, о чем мы очень сильно с Леной мечтали.



Руслан ВАСИЛЬЕВ из Поклюки, специально для СБ