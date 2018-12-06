Нойнер: А где Антон Шипулин?

Источник: РИА "Новости"

— Перенос индивидуальной гонки с 5 на 6 декабря? Я уверена, что организаторы приняли абсолютно правильное решение, — заявила Нойнер. — Очень важно, чтобы соревнования были честными по отношению к спортсменам и их шансам закрыть мишень. В такой густой туман видимость заметно ограничена, и никому не нужно устраивать «лотерею» на огневом рубеже.

— Первоначально гонку перенесли на 20 минут, потому что туман начинал рассеиваться. Может быть, стоило подождать еще некоторое время?

— Да, условия, действительно, стали намного лучше. Но в то же время наступает вечер, и становится все темнее. Перенос гонки — это лучшее решение в данной ситуации.

— Многие журналисты уже шутят, что погода в Поклюке сейчас в точности, как в немецком в Оберхофе.

— И не говорите! Я и сама уже подумала об этом. Погода точь-в-точь, как Оберхофе или в Осло. Но у нас зимний вид спорта, и погодные условия — это часть биатлона. Гонки могут проходить и в дождь, и в снег, и при сильном ветре. Когда погода по-настоящему вмешивается в честное распределение результатов, то перенос или отмена гонки являются необходимым шагом.

— В вашей карьере были гонки, которые даже в плохую погоду все-таки состоялись?

— Да, прецеденты были, но не так много. В Осло было множество стартов, когда туман держался на протяжении всей гонки. Но, если видимость позволяет чисто стрелять и видеть трассу на достаточном расстоянии, то и такие гонки должны состояться.

— Кто-то из спортсменов может получить преимущество во время утреннего старта?

— Я не думаю. Но, скажем, если спортсмен не чувствовал уверенности или легкости в ногах, у него будет новый шанс провести хорошую гонку. Сейчас все сразу поедут в отели, будут отдыхать и набираться сил. Нас ждет очень ранняя гонка, и придется перевести будильники на несколько часов назад, но все спортсмены — профессионалы, и с этим ни у кого не должно возникнуть проблем.

— Что вы можете сказать о результатах первых гонок в Поклюке?

— Ну, конечно, я следила, в первую очередь, за немецкой командой: девчонки у нас отлично провели гонки и справились со стрельбой, а вот у ребят не все было гладко. Небольшие проблемы возникли у многих сильнейших команд команд, включая сборную России. Но это лишь первые старты, и мы все ждем начала индивидуальных соревнований. С прошлого года во многих командах произошли различные изменения: часть спортсменов завершила карьеру, у нас и еще у нескольких команд поменялся тренер, а состав российской сборной вообще полностью обновлен. А где у вас Антон Шипулин? Я не видела его в старт-листе индивидуальной гонки.

— Шипулин долго время не был уверен в продолжении карьеры. Решив остаться в спорте, он приступил к тренировкам намного позже. Так что мы надеемся увидеть Антона в составе команды в январе.

— Что ж, я совсем не знала про это. К сожалению, я ничего не читала про Шипулина, и не в курсе его истории. Но раз спортсмен решил продолжать карьеру, значит это его желание, и, я думаю, он вправе сам выбирать, что будет лучше для него самого.

— Вот вы закончили карьеру на самом пике. Разве это верное решение, Магдалена?