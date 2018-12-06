Логинов: Потерял много времени из-за падения
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
На четырёх огневых рубежах спортсмен допустил три промаха.
«Падение? Да, оно случилось перед заключительной стрельбой. Не хочу на это сваливать, но потерял очень много времени. Винтовка забилась, пришлось долго её продувать. Это случилось в начале спуска, сами посчитайте сколько именно.
Максимальные секунды на лыжне показать не удалось. Радует, что на эстафете проработался хорошо — был тяжёлый старт. Сегодня работалось значительно лучше — видно, что есть куда расти. Физическое состояние порадовало больше, чем на эстафете", — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».