Ковылял потихонечку. Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как?
Так медленно чемпионский француз не ездил уже
Так медленно чемпионский француз не ездил уже
Синоптики опять выступили отлично.
Вчера они грозно обещали Кубку мира по биатлону дождь, снег, ветер и туман одновременно и с самого утра, и все это автоматически переходило в коллапс и небытие (а иначе повторную отмену мужской индивидуальной гонки, а с ней и женской воспринимать было сложно). Однако сегодня, 6 декабря, над Поклюкой и биатлонным стадионом светило яркое солнце. Мужской гонке вроде бы не угрожало ничего. А вот синоптикам — не факт.
Все шестеро россиян были готовы стартовать ещё вчера, за ночь ситуация с готовностью ни сколько не поменялась. Евгений Гараничев для начала, Дмитрий Малышко и Александр Логинов — для продолжения, в третьей части стартующих — Матвей Елисеев и Эдурад Латыпов, в качестве последней надежды — Алексей Слепов. Три богатыря два раза.
Мартен Фуркад, кстати, накануне не особо хотел бежать и весьма обрадовался отмене гонки. Судя по всему, не особо он хотел бежать и сегодня, по крайней мере, свой старт он отложил максимально далеко — на 87-ю позицию. Решил до последнего верить в плохую погоду?
После воскресных эстафет надежды, кстати, были. И не только последние. Прежде всего — на Малышко, который, как показалось,
Но сначала слово было у Гараничева. 10 секунд проигрыша лидирующему болгарину Илиеву к первой стрельбе, чистая работа по всем мишеням и четвёртое место на выходе с рубежа. Правда, с отставанием уже в 15 секунд.
Малышко стартовал чуть быстрее Гараничева, но потом начал ему проигрывать. К рубежу, правда, их время выровнялось, а потому при столько же точной стрельбе Дмитрий проигрывал Евгению всего 0,1 секунды.
Логинов и ехал быстрее своих партнёров, и стрелял быстрее, но столь же точно. Он стал четвёртым, с отставанием в 10 секунд от немца Долля. При этом в топ-3 были и ещё два немца — Лессер и Шемпп.
Гараничев промазал раз на «стойке», этот факт означал завершение борьбы за медали. Российские биатлонисты определённо не в той форме, чтобы даже с минутой штрафа рассчитывать на медальные подвиги. Можно было сосредоточиться на Малышко и Логинове. Ну и на Долле, который на втором рубеже промазал два раза. Малышко, как и Гараничев, промахнулся четвёртым выстрелом и тоже отправился бороться исключительно за «высокие места».
Логинов за второй круг проиграл Доллю пять секунд, но это почти ничего не значило, поскольку россиянин отстрелялся блестяще и возглавил гонку. Жаль, что ненадолго: Шемпп сразу же опередил его на 6 секунд. Но все это было весьма неплохо.
К третьей стрельбе Логинов шёл быстрее Шемппа. По крайней мере, перед рубежом их разделяли всего 2 секунды. Жаль, но Александр промазал, а немец — нет. На этом первая часть наших медальных надежд благополучно умерла.
А что там со второй частью? Елисеев благополучно промазал на первом же рубеже, да и ногами при этом был хуже всех остальных россиян. Латыпов уже к первой «лёжке» проигрывал лидеру минуту, допустил промах и опустился в седьмой десяток. Эх, надежды…
В таких раскладах оставалось лишь вернуться на четвёртый огневой рубеж и ждать там Логинова и говорить под руку всем лидерам подряд. Гараничев к тому времени уже отстрелялся, записал себе в пассив ещё один, уже третий промах, и поехал на финиш бороться за кубковые очки.
А вот Малышко попал пять раз и сразу стал четвёртым. Впереди него было лишь три человека, отстрелявших идеально — немец Кюн, украинец Семёнов и норвежец Кристиансен. Так что Малышко при хороших раскладах вполне мог рассчитывать даже на топ-10.
Логинов при чистой стрельбе точно оказался бы в тройке лучших, но чистой стрельбы не было, а были промахи — сразу два. И, как оказалось позже, ещё и падение перед рубежом. Ну и всё — тушите свечи, зажигайте ночники. А, да — ещё и Слепов промахнулся на первой же стрельбе.
Немец Кюн сидел на финише и ждал Фуркада. Только он мог опередить безупречно отстрелявшего немца. Француз прошёл два рубежа чисто, но по скорости уступал даже Логинову. Третья стрельба — точно, однако лидером Фуркад все равно не было, да и Кюна опережал всего на 12 секунд. Так медленно Мартен не ездил с незапамятных времён. Да и тогда не ездил.
Один промах на «стойке» выбрасывал Фуркада за пределы тройки. Чистая стрельба делала его фаворитом в борьбе за золото. И тут на стрельбище начал опускаться туман…
А Мартен попал. Попал и поковылял к финишу. За счёт быстрой стрельбы он увеличил преимущество над Кюном до 16 секунд и весь последний круг последовательно его разбазаривал. Французу было невероятно тяжело, на финиш он привёз лишь 4 секунды. Но их хватило.
В итоге ногами Мартен показал лишь 12-й результат, и по скорости выиграл у Логинова всего 2,5 секунды. Господи, когда хоть такое было…
Малышко — 12-й. Елисеев — 19-й. В топ-20 два россиянина. Бывало намного хуже.
|6.12.2018, 12:15
|Поклюка (Словения)
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|47.09,2
|2
|Йоханнес Кюн
|Германия
|+04,2
|3
|Симон Эдер
|Австрия
|+19,7
|4
|Яков Фак
|Словения
|+34,4
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+38,6
|6
|Сергей Семенов
|Украина
|+45,0
|7
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|8
|Антонен Гигонна
|Франция
|+01.13,5
|9
|Себастьян Самуэльссон
|Швеция
|+01.18,5
|10
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.22,0