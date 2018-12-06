Ковылял потихонечку. Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как?

Источник: РИА "Новости"

Три плюс три богатыря

Синоптики опять выступили отлично.

Вчера они грозно обещали Кубку мира по биатлону дождь, снег, ветер и туман одновременно и с самого утра, и все это автоматически переходило в коллапс и небытие (а иначе повторную отмену мужской индивидуальной гонки, а с ней и женской воспринимать было сложно). Однако сегодня, 6 декабря, над Поклюкой и биатлонным стадионом светило яркое солнце. Мужской гонке вроде бы не угрожало ничего. А вот синоптикам — не факт.

Все шестеро россиян были готовы стартовать ещё вчера, за ночь ситуация с готовностью ни сколько не поменялась. Евгений Гараничев для начала, Дмитрий Малышко и Александр Логинов — для продолжения, в третьей части стартующих — Матвей Елисеев и Эдурад Латыпов, в качестве последней надежды — Алексей Слепов. Три богатыря два раза.

Мартен Фуркад, кстати, накануне не особо хотел бежать и весьма обрадовался отмене гонки. Судя по всему, не особо он хотел бежать и сегодня, по крайней мере, свой старт он отложил максимально далеко — на 87-ю позицию. Решил до последнего верить в плохую погоду?

Логинов лучше всех

После воскресных эстафет надежды, кстати, были. И не только последние. Прежде всего — на Малышко, который, как показалось, кое-что показал. Пока это ещё не Кузькина мать, но на её дальнего родственника было похоже. Гараничев с Логиновым неплохо стреляли, а это уже хорошо. Про пока не стартовавших на Кубке мира Слепова, Латыпова и Елисеева сказать было нечего. Они должны были заговорить сами. Желательно уже сегодня.

Но сначала слово было у Гараничева. 10 секунд проигрыша лидирующему болгарину Илиеву к первой стрельбе, чистая работа по всем мишеням и четвёртое место на выходе с рубежа. Правда, с отставанием уже в 15 секунд.

Малышко стартовал чуть быстрее Гараничева, но потом начал ему проигрывать. К рубежу, правда, их время выровнялось, а потому при столько же точной стрельбе Дмитрий проигрывал Евгению всего 0,1 секунды.

Логинов и ехал быстрее своих партнёров, и стрелял быстрее, но столь же точно. Он стал четвёртым, с отставанием в 10 секунд от немца Долля. При этом в топ-3 были и ещё два немца — Лессер и Шемпп.

Лидер из России

Гараничев промазал раз на «стойке», этот факт означал завершение борьбы за медали. Российские биатлонисты определённо не в той форме, чтобы даже с минутой штрафа рассчитывать на медальные подвиги. Можно было сосредоточиться на Малышко и Логинове. Ну и на Долле, который на втором рубеже промазал два раза. Малышко, как и Гараничев, промахнулся четвёртым выстрелом и тоже отправился бороться исключительно за «высокие места».

Логинов за второй круг проиграл Доллю пять секунд, но это почти ничего не значило, поскольку россиянин отстрелялся блестяще и возглавил гонку. Жаль, что ненадолго: Шемпп сразу же опередил его на 6 секунд. Но все это было весьма неплохо.

Эх, надежды…

К третьей стрельбе Логинов шёл быстрее Шемппа. По крайней мере, перед рубежом их разделяли всего 2 секунды. Жаль, но Александр промазал, а немец — нет. На этом первая часть наших медальных надежд благополучно умерла.

А что там со второй частью? Елисеев благополучно промазал на первом же рубеже, да и ногами при этом был хуже всех остальных россиян. Латыпов уже к первой «лёжке» проигрывал лидеру минуту, допустил промах и опустился в седьмой десяток. Эх, надежды…

Тушите свечи, зажигайте ночники

В таких раскладах оставалось лишь вернуться на четвёртый огневой рубеж и ждать там Логинова и говорить под руку всем лидерам подряд. Гараничев к тому времени уже отстрелялся, записал себе в пассив ещё один, уже третий промах, и поехал на финиш бороться за кубковые очки.

А вот Малышко попал пять раз и сразу стал четвёртым. Впереди него было лишь три человека, отстрелявших идеально — немец Кюн, украинец Семёнов и норвежец Кристиансен. Так что Малышко при хороших раскладах вполне мог рассчитывать даже на топ-10.

Логинов при чистой стрельбе точно оказался бы в тройке лучших, но чистой стрельбы не было, а были промахи — сразу два. И, как оказалось позже, ещё и падение перед рубежом. Ну и всё — тушите свечи, зажигайте ночники. А, да — ещё и Слепов промахнулся на первой же стрельбе.

Как, Мартен? Как ?!

Немец Кюн сидел на финише и ждал Фуркада. Только он мог опередить безупречно отстрелявшего немца. Француз прошёл два рубежа чисто, но по скорости уступал даже Логинову. Третья стрельба — точно, однако лидером Фуркад все равно не было, да и Кюна опережал всего на 12 секунд. Так медленно Мартен не ездил с незапамятных времён. Да и тогда не ездил.

Один промах на «стойке» выбрасывал Фуркада за пределы тройки. Чистая стрельба делала его фаворитом в борьбе за золото. И тут на стрельбище начал опускаться туман…

А Мартен попал. Попал и поковылял к финишу. За счёт быстрой стрельбы он увеличил преимущество над Кюном до 16 секунд и весь последний круг последовательно его разбазаривал. Французу было невероятно тяжело, на финиш он привёз лишь 4 секунды. Но их хватило.

В итоге ногами Мартен показал лишь 12-й результат, и по скорости выиграл у Логинова всего 2,5 секунды. Господи, когда хоть такое было…