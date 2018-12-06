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14:31 (мск), источник: Р-Спорт

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения).

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Источник: РИА "Новости"

Фуркад в четверг преодолел 20 км за 47 минут 9,2 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал немец Йоханнес Кюн (без промахов, +4,2 секунды). Замкнул тройку сильнейших австриец Симон Эдер (без промахов, +19,7).

Лучший из россиян Дмитрий Малышко стал 12-м (1 промах, +1 минута 30,3 секунды). Остальные российские биатлонисты финишировали в следующем порядке: 20. Матвей Елисеев (2 промаха, +2.23,5), 29. Александр Логинов (3 промаха, +2.55,1), 36. Евгений Гараничев (3 промаха, +3.17,1), 84. Алексей Слепов (6 промахов, +6.37,8), 99. Эдуард Латыпов (7 промахов, +8.45,4).

Индивидуальная гонка на этапе в Поклюке изначально должна была состояться в среду, но из-за погодных условий была перенесена на четверг.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Кюн Й.
Германия
3.
Эдер С.
Австрия
6.12.2018, 12:15 Поклюка (Словения) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 47.09,2
2 Йоханнес Кюн Германия +04,2
3 Симон Эдер Австрия +19,7
4 Яков Фак Словения +34,4
5 Симон Шемп Германия +38,6
6 Сергей Семенов Украина +45,0
7 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
8 Антонен Гигонна Франция +01.13,5
9 Себастьян Самуэльссон Швеция +01.18,5
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.22,0
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