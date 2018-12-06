Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке

Источник: РИА "Новости"

Фуркад в четверг преодолел 20 км за 47 минут 9,2 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал немец Йоханнес Кюн (без промахов, +4,2 секунды). Замкнул тройку сильнейших австриец Симон Эдер (без промахов, +19,7).

Лучший из россиян Дмитрий Малышко стал 12-м (1 промах, +1 минута 30,3 секунды). Остальные российские биатлонисты финишировали в следующем порядке: 20. Матвей Елисеев (2 промаха, +2.23,5), 29. Александр Логинов (3 промаха, +2.55,1), 36. Евгений Гараничев (3 промаха, +3.17,1), 84. Алексей Слепов (6 промахов, +6.37,8), 99. Эдуард Латыпов (7 промахов, +8.45,4).