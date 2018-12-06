Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения).
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения).
Фуркад в четверг преодолел 20 км за 47 минут 9,2 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.
Вторым стал немец Йоханнес Кюн (без промахов, +4,2 секунды). Замкнул тройку сильнейших австриец Симон Эдер (без промахов, +19,7).
Лучший из россиян Дмитрий Малышко стал 12-м (1 промах, +1 минута 30,3 секунды). Остальные российские биатлонисты финишировали в следующем порядке: 20. Матвей Елисеев (2 промаха, +2.23,5), 29. Александр Логинов (3 промаха, +2.55,1), 36. Евгений Гараничев (3 промаха, +3.17,1), 84. Алексей Слепов (6 промахов, +6.37,8), 99. Эдуард Латыпов (7 промахов, +8.45,4).
Индивидуальная гонка на этапе в Поклюке изначально должна была состояться в среду, но
|6.12.2018, 12:15
|Поклюка (Словения)
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|47.09,2
|2
|Йоханнес Кюн
|Германия
|+04,2
|3
|Симон Эдер
|Австрия
|+19,7
|4
|Яков Фак
|Словения
|+34,4
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+38,6
|6
|Сергей Семенов
|Украина
|+45,0
|7
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|8
|Антонен Гигонна
|Франция
|+01.13,5
|9
|Себастьян Самуэльссон
|Швеция
|+01.18,5
|10
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.22,0