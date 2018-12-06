Повторен худший результат в истории российского биатлона

Источник: РИА "Новости"

Для спортсмена эта гонка была дебютной в составе национальной команды. Он допустил семь промахов и отстал от победившего француза Мартена Фуркада на 8 минут 45 секунд. Хуже него оказались лишь 10 биатлонистов.

Латыпов повторил результат соотечественника Тимура Махамбетова, который в сезоне-2016/17 на этапе в южнокорейском Пхенчхане также пришел к финишу 99-м. Этот результат стал худшим в истории российского биатлона на этапах Кубка мира.

Индивидуальная гонка в Поклюке стала первой личной в сезоне-2018/2019. Среди россиян лучшим стал Дмитрий Малышко, который показал 12-й результат. 2 декабря в Словении прошла смешанная эстафета, в которой российский квартет показал четвертый результат.