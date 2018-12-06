Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:15
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
12:15
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2.12
Поклюка (Словения)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
2.12
Поклюка (Словения)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Повторен худший результат в истории российского биатлона

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял 99-е место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке и повторил худший результат в истории отечественного биатлона. Об этом сообщает Sports.ru.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Для спортсмена эта гонка была дебютной в составе национальной команды. Он допустил семь промахов и отстал от победившего француза Мартена Фуркада на 8 минут 45 секунд. Хуже него оказались лишь 10 биатлонистов.

Читайте также
Ковылял потихонечку. Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как?

Латыпов повторил результат соотечественника Тимура Махамбетова, который в сезоне-2016/17 на этапе в южнокорейском Пхенчхане также пришел к финишу 99-м. Этот результат стал худшим в истории российского биатлона на этапах Кубка мира.

Индивидуальная гонка в Поклюке стала первой личной в сезоне-2018/2019. Среди россиян лучшим стал Дмитрий Малышко, который показал 12-й результат. 2 декабря в Словении прошла смешанная эстафета, в которой российский квартет показал четвертый результат.

Первый этап Кубка мира проходит с 30 ноября по 9 декабря. 10 декабря в Австрии стартует второй этап. Он продлится до 16 декабря.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Кюн Й.
Германия
3.
Эдер С.
Австрия
6.12.2018, 12:15 Поклюка (Словения) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 47.09,2
2 Йоханнес Кюн Германия +04,2
3 Симон Эдер Австрия +19,7
4 Яков Фак Словения +34,4
5 Симон Шемп Германия +38,6
6 Сергей Семенов Украина +45,0
7 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
8 Антонен Гигонна Франция +01.13,5
9 Себастьян Самуэльссон Швеция +01.18,5
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.22,0
Смотреть полные результаты гонки

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Советская спортсменка покорила мир, но ревнивый муж лишил ее славы и жизни
Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020
Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как?
Супертурнир в Катаре: «Локо», «Спартак», «Зенит» и «Ростов»
Алина, защищайся. Загитова может проиграть с чистым прокатом?
«МЮ» и «Арсенал» выдали потрясающий матч
Украинская биатлонистка выиграла гонку на этапе КМ в Словении
Экс-чиновник ФИФА рассказал о сумме взятки при выборах ЧМ-2018
Фуркад: Слежу за новостями от Шипулина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь