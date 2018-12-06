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17:35 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Чепиков: Ошибка с обоймой стоила Малышко пяти-шести мест

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков — о мужской индивидуальной гонке на 1-м этапе Кубка мира.

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Источник: Советский спорт

— Первая десятка очень хорошо отстреляла, а цена ошибки на стрельбе в индивидуальной гонке очень велика. Что касается наших, то не очень справились со стрельбой. Но считаю, что для паники особых поводов нет. Например, Логинов очень хороший ход показал, Фуркаду не проиграл. Если б не падение, мог побороться за достаточно высокие места.

— В нашей сборной случилось несколько казусов. Латыпову во время не принесли лыжи на старт.
 — На Кубке мира все должно работать, как часы. Конечно, такого не должно быть. Синхронизация должна быть безупречной. Нужно с этим разбираться. У нас новая команда, идет притирка. Думаю, выводы будут сделаны.

— Малышко потерял на стрельбе 13−15 секунд из-за того, что взял пустую обойму. Об этом рассказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. Волнение перед первым стартом — не проверил обойму?
 — У мастеров такого уровня этого быть не должно. Как я проверял, полая обойма или нет? Пытался в каждую добавить по шестому патрону. Не идет — значит, все нормально, пять патронов есть.

Думаю, что Дима потерял больше 15 секунд. Пока поднимешь руку, пока это увидит судья и к тебе подойдет. Затем запасную обойму кто-то из тренерского штаба должен через судью передать. Думаю, ошибка с обоймой стоила ему пяти-шести мест.

— Мартен Фуркад промахнулся со стартовой позицией — попал в третью группу. Но все равно победил. Что скажете?
 — Фуркад тщательно подходит к стрельбе. Как я уже говорил, цена ошибки на стрельбе в индивидуальной гонке очень велика. Поэтому Мартен так был сконцентрирован на стрельбище, стрелял размеренно, не торопился.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Кюн Й.
Германия
3.
Эдер С.
Австрия
6.12.2018, 12:15 Поклюка (Словения) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 47.09,2
2 Йоханнес Кюн Германия +04,2
3 Симон Эдер Австрия +19,7
4 Яков Фак Словения +34,4
5 Симон Шемп Германия +38,6
6 Сергей Семенов Украина +45,0
7 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
8 Антонен Гигонна Франция +01.13,5
9 Себастьян Самуэльссон Швеция +01.18,5
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.22,0
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