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17:45 (мск), источник: Sport24

Мартен Фуркад: Слежу за новостями от Шипулина, смена стратегии может пойти ему на пользу

Эксклюзивное интервью великого француза.

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Единственную ошибку в индивидуальной гонке в Поклюке Мартен Фуркад допустил накануне старта, когда выбрал последнюю стартовую группу. Бежать французу приходилось уже по разбитой трассе, а победу выгрызать на последних метрах, но великий спортсмен тем и отличается, что способен побеждать вопреки, в то время как проигравшие всегда будут искать оправдания в обстоятельствах. Корреспондент Sport24 задал Мартену несколько вопросов после его победы в первой личной гонке нового сезона.

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— Мартен, сегодня вы не показали привычной скорости на трассе. Причина в ошибке выбора стартовой группы?
— К сожалению, я допустил ошибку. Ожидал, что во время гонки пойдет снег и улучшится скольжение, а получилось все наоборот. Трасса с каждым кругом становилась все хуже, поэтому пришлось сосредоточиться на стрельбе и сделать на нее ставку. Но даже при чистой работе на рубеже, пришлось бороться до конца.

— Вам нравится эта трасса?
— Вообще я люблю выступать в Поклюке и комфортно чувствую себя в горах. Рад, что и новый сезон мне удалось начать сначала с командной, а затем и с личной победы.

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— Можете рассказать о своих краткосрочных и долгосрочных карьерных целях?
— Я стараюсь уже забыть об этой победе, потому что завтра бежать новую гонку. Конечно, в этом сезоне я готов к серьезному противостоянию с Йоханнесом и другими молодыми ребятами, но намерен защитить свой титул. Что касается продолжения карьеры, то пока я намерен выступать до 2020 года, а приму ли участие в Олимпиаде, решу позже. Для меня важно оставаться голодным и конкурентоспособным. Если почувствую, что молодые начинают теснить меня, уступлю им дорогу.

— На последнем круге у вас остались считанные секунды от преимущества над Йоханнесом Кюном. Насколько хорошо вы контролировали ситуацию?
— На последнем круге мне было тяжело, поэтому не скажу, что был уверен, что удержу эту победу, но на последнем спуске, я уже чувствовал, что мне хватит прежнего задела. Конечно, ему было неприятно, что я обогнал его, но хоть какая-то польза должна быть от старта в последней группе. Я рад, что норвежцы сегодня не смогли со мной соперничать, хотя Ветле Кристиансен тоже отстрелял чисто.

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— В какой момент вы поняли, что победа у вас в кармане?
— Когда на вершине подъема я увеличил отрыв до восьми секунд. Я знал, что впереди спуск, где я проиграю, но точно не так много. Если бы он перед последним кругом проигрывал меньше 10 секунд, у него были бы шансы на победу, но мне и так пришлось сражаться до конца. Я слишком много проигрывал сегодня на спусках.

— Вы уже высказались в поддержку решения Антона Шипулина продолжить карьеру. А как оцениваете его шансы на чемпионате мира побороться за награды и рассматриваете ли в качестве достойного соперника?
— Я, конечно, слежу за новостями от Антона. Считаю, что ему нужно проще ко всему относиться и не волноваться слишком сильно из-за своих кондиций. Тогда все получится. В любом случае он может набрать хорошую форму уже к январю и принять участие в Кубке мира. Перед главным стартом ему нужно будет получить такой опыт. Но я не уверен, что он сможет вернуться на свой пиковый уровень к чемпионату мира. С другой стороны, он никогда не выигрывал чемпионат мира в личных гонках, поэтому смена стратегии подготовки может пойти ему на пользу. Иногда, чтобы добиться какой-то цели, стоит все кардинально поменять. Может быть, это поможет ему в Эстерсунде.

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— Вам добавит уверенности, что в противостоянии с Бе-младшим вы открыли счет?
— Глобально, это ничего не значит. Вы же видели, какую отличную скорость показал сегодня Йоханнес. В другой день он будет более удачлив на стрельбище, и мне будет непросто его удержать. Конечно, он бежал, когда трасса была в лучших условиях, но в любом случае сейчас он быстрее меня. Конечно, я рад, что и в этом сезоне продолжаю носить желтый лидерский биб. Надеюсь сохранить его и до конца сезона.

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