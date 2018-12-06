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19:16 (мск), источник: Советский спорт

Ирина Старых: Ненавижу себя за промах последним выстрелом

Российская биатлонистка Ирина Старых оценила свое выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

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«Ошибка последним выстрелом. Не знаю, почему так получилось. Чувствовала, что ноги потряхивает. Было тяжело бежать. Наверное, это высота. На последний круг меня хватило, получилось дотерпеть. Но обидный промах, ненавижу себя за это.

Разложила силы по всей дистанции, старалась с первого круга не кидаться это получилось. Силы на спринт? Посмотрим, — рассказала Старых в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ирина Старых допустила промах последним, 20-м выстрелом на «стойке» и в итоге заняла 12-е место. Победу в гонке одержала украинка Юлия Джима.

1.
Джима Ю.
Украина
2.
Хойниш М.
Польша
3.
Давидова М.
Чехия
6.12.2018, 16:15 Поклюка (Словения) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Юлия Джима Украина 43.06,6
2 Моника Хойниш Польша +05,9
3 Маркета Давидова Чехия +16,5
4 Паулина Фиалкова Словакия +19,5
5 Байба Бендика Латвия +20,8
6 Лиза Виттоцци Италия +27,1
7 Доротея Вирер Италия +33,4
8 Ханна Эберг Швеция +49,1
9 Лиза Тереза Хаузер Австрия +55,3
10 Франциска Пройсс Германия +59,1
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