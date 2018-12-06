Ирина Старых: Ненавижу себя за промах последним выстрелом

«Ошибка последним выстрелом. Не знаю, почему так получилось. Чувствовала, что ноги потряхивает. Было тяжело бежать. Наверное, это высота. На последний круг меня хватило, получилось дотерпеть. Но обидный промах, ненавижу себя за это.