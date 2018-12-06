Последний патрон Старых. Один промах не пустил Ирину к медали
Первую гонку женского Кубка мира выиграла представительница Украины Юлия Джима, а лучшей из россиянок стала Ирина Старых на 12-й позиции.
Первую гонку женского Кубка мира выиграла представительница Украины Юлия Джима, а лучшей из россиянок стала Ирина Старых на 12-й позиции.
Погода в Поклюке настолько непредсказуема, что сильнейшие биатлонистки равномерно распределились по стартовому протоколу. Итальянка Доротея Вирер предпочла отправиться на дистанцию в числе первых, а француженка Жюстин Бреза, например, оказалась под непривычным 101-м номером. У россиянок в последнюю стартовую группу попали дебютантки Кубка мира — Маргарита Васильева и Валерия Васнецова. Но для высокого результата, как показал пример победителя мужской гонки Мартена Фуркада, это не препятствие.
В отличие от мужчин, которым накануне
Первой из россиянок в гонку отправилась Ульяна Кайшева. Но ее выступление получилось неудачным буквально с первых километров. Даже с чистой стрельбой она после первого рубежа уступала лидерам около полуминуты. Немного быстрее была Екатерина
Шоком стала первая стрельба одного из фаворитов, финки Кайсы Макарайнен. В национальный праздник своей страны, Кайса умудрилась промазать на «лежке» целых четыре раза! При этом ни порывистого ветра, ни других явных препятствий для меткой стрельбы в этот момент не было. Макарайнен никогда не считалась
Шведка Линн Персон взяла на себя роль «темной лошадки» и на протяжении трех рубежей чисто стреляла и неплохо бежала. Персон вполне могла быть и на подиуме, но промахнулась самым последним, 20-м выстрелом. Ее соотечественница Ханна Эберг уже имеет титул олимпийской чемпионки и в этом сезоне, похоже, закрепится среди фаворитов. Эберг промазала раньше, уже на третьей стрельбе, но и бежала гораздо быстрее. Впрочем, для борьбы за медали этого все равно было недостаточно. Эберг в итоге замкнула первую десятку.
У немок в отсутствие Лауры Дальмайер роль лидера взяла на себя 24-летняя Франциска Пройс. Она идеально провела всю гонку, но, как и Персон чуть раньше, промахнулась самым последним, 20-м выстрелом, и откатилась на восьмую позицию.
Джокером в итоге стала олимпийская чемпионка украинка Юлия Джима. Стартовав в последних номерах, она сумела пройти все четыре рубежа без промахов и уходила с заключительной стрельбы первой. Преимущество Джимы над полячкой Моникой Хойниш на финише получилось минимальным — меньше пяти секунд. Зная результаты соперниц, украинка
На третьей позиции оказалась еще одна «темная лошадка» — Маркета Давидова из Чехии, которая промахнулась всего один раз.
Ирина Старых блестяще вела гонку и шла четвертой после трех рубежей с чистой стрельбой. Но промах, как уж повелось в этой индивидуалке, случился на самом обидном 20-м выстреле. А скорость не позволила Ирине даже с одной ошибкой вмешаться в борьбу за медали. На последнем круге Старых было на трассе откровенно тяжело, хотя по времени он получился у нее самым быстрым. В сборной России Старых стала лучшей, заняв 12-е место.
— Не знаю причины ошибки, — сказала Старых в эфире «Матч ТВ». — Подошла к стрельбе и почувствовала, что потряхивает ноги. Было тяжело бежать, наверное,
Блестяще провела первую гонку Кубка мира одна из самых молодых биатлонисток в нашей сборной Валерия Васнецова. Лере на все сто процентов удалась стрельба, но для борьбы за медали пока не хватило скорости. Впрочем, 13-я позиция для дебютантки на таком уровне — шикарный результат и отличная заявка на будущее.
На 30-й позиции — тоже неплохо для дебюта — с двумя промахами Евгения Павлова, 35-й стала Ульяна Кайшева.
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|6.12.2018, 16:15
|Поклюка (Словения)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Юлия Джима
|Украина
|43.06,6
|2
|Моника Хойниш
|Польша
|+05,9
|3
|Маркета Давидова
|Чехия
|+16,5
|4
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+19,5
|5
|Байба Бендика
|Латвия
|+20,8
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+27,1
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+33,4
|8
|Ханна Эберг
|Швеция
|+49,1
|9
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+55,3
|10
|Франциска Пройсс
|Германия
|+59,1