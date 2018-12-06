Васнецова: Прекрасно понимаю, что теперь от меня будут ждать результатов

Источник: РИА "Новости"

Валерия Васнецова в отличие от Маргариты Васильевой и Евгении Павловой не может назвать себя полноценной дебютанткой. Всё-таки один старт на Кубке мира у неё уже был, дело было в Холменколлене. Но все понимали, что именно сегодня для Валерии всё началось серьёзно. И началось с блестящего результата и идеальной стрельбы. Вы вообще помните, когда в последний раз кто-то проходил свою первую индивидуальную гонку на взрослом уровне с нулями?

Да, ходом немного не хватило, но это совершенно не отменяет того факта, что 13-м местом Васнецова может быть полностью довольна. А ведь девушки в один голос говорят, что команда сейчас находится очень далеко от оптимальных кондиций. Неужели мы скоро увидим конкурентоспособную женскую сборную России? Мы дождались Валерию после окончания гонки и узнали у спортсменки, как же ей удалось справиться с непростой трассой в Поклюке.

— Валерия, поздравляем вас с отличным результатом. Ожидали такого выступления от себя, ведь до этого вы только один раз попробовали, что такое Кубок мира?

— Возможно, я пока ещё не совсем отошла от гонки и от эмоций, связанных с ней. Не могу удивиться в должной мере сейчас, если честно. Конечно, это очень хороший результат для меня, тут не сомнений. В дальнейшем обещаю отдавать всю себя для достижения ещё более высоких результатов.

— Были ли у вас в карьере четыре нуля в индивидуальных гонках раньше?

— В индивидуальных гонках вообще никогда, но были четыре нуля в гонках преследования. Пожалуй, можно сказать, что я показала максимум того, на что была способна. Думаю, что «выстрелила» в нужное время и в нужном месте.

— Был ли у вас вообще опыт 15-километровой гонки, которую не бегают по юниорам?

— В прошлом году я бежала «пятнашку» в Обертиллахе на Кубке IBU, так что это не совсем для меня дебют в плане длинных гонок.

— Понятно, что со стрельбой всё было идеально сегодня. Можно ли тоже самое сказать о лыжном ходе?

— Ходом я точно не чувствовала себя идеально сегодня. Было тяжело. Возможно, это связано с тем, что здесь очень узкая трасса. Идёт маленькая колея, вокруг каша. Приходилось частить, чаще отталкиваться, больше работать ногами и делать всё, что требует больших физических усилий.



— Как тогда вы оцените своё функциональное состояние на данный момент?

— Оно точно не самое лучшее. Я думаю, что мы будем разгоняться от старта к старту и надеюсь, что прогресс будет постепенно виден.



— Есть обида из-за того, что чуть-чуть не хватило для попадания в топ-10?

— Конечно! Там буквально каких-то три или четыре секунды мне оставалось для попадания в десятку. Но при этом могу заверить вас, что отдала всю себя в сегодняшней гонке.

— Вы понимаете, что таким выступлением вы подняли планку очень высоко и от вас теперь будут ждать подобных результатов постоянно. Готовы к этому?

— Безусловно, я прекрасно понимаю это. Опять же хочу сказать, что и дальше я буду делать всё возможное, чтобы с каждой гонкой мои результаты были выше и выше. Это единственно верный подход в такой ситуации.



— Помог ли вам поздний стартовый номер, как вы считаете?

— Здесь у меня в принципе и выбора то не было, потому что я только отобралась на Кубок мира. Так что тут я просто приняла тот номер, который мне дали. Вопрос тут не стоял. Но если говорить именно об ощущениях от условий, то мне показалось, что сегодня все были примерно в равных условиях, и стартовый номер не имел ключевого значения. После мужчин трасса была сильно разбита. В первых номерах было примерно тоже самое.