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20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Васнецова: Прекрасно понимаю, что теперь от меня будут ждать результатов

Молодая биатлонистка сборной России поразила всех на Кубке мира и пообещала, что такой результат — это только начало.

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Источник: РИА "Новости"

Валерия Васнецова в отличие от Маргариты Васильевой и Евгении Павловой не может назвать себя полноценной дебютанткой. Всё-таки один старт на Кубке мира у неё уже был, дело было в Холменколлене. Но все понимали, что именно сегодня для Валерии всё началось серьёзно. И началось с блестящего результата и идеальной стрельбы. Вы вообще помните, когда в последний раз кто-то проходил свою первую индивидуальную гонку на взрослом уровне с нулями?

Да, ходом немного не хватило, но это совершенно не отменяет того факта, что 13-м местом Васнецова может быть полностью довольна. А ведь девушки в один голос говорят, что команда сейчас находится очень далеко от оптимальных кондиций. Неужели мы скоро увидим конкурентоспособную женскую сборную России? Мы дождались Валерию после окончания гонки и узнали у спортсменки, как же ей удалось справиться с непростой трассой в Поклюке.

— Валерия, поздравляем вас с отличным результатом. Ожидали такого выступления от себя, ведь до этого вы только один раз попробовали, что такое Кубок мира?
— Возможно, я пока ещё не совсем отошла от гонки и от эмоций, связанных с ней. Не могу удивиться в должной мере сейчас, если честно. Конечно, это очень хороший результат для меня, тут не сомнений. В дальнейшем обещаю отдавать всю себя для достижения ещё более высоких результатов.

— Были ли у вас в карьере четыре нуля в индивидуальных гонках раньше?
— В индивидуальных гонках вообще никогда, но были четыре нуля в гонках преследования. Пожалуй, можно сказать, что я показала максимум того, на что была способна. Думаю, что «выстрелила» в нужное время и в нужном месте.

— Был ли у вас вообще опыт 15-километровой гонки, которую не бегают по юниорам?
— В прошлом году я бежала «пятнашку» в Обертиллахе на Кубке IBU, так что это не совсем для меня дебют в плане длинных гонок.

— Понятно, что со стрельбой всё было идеально сегодня. Можно ли тоже самое сказать о лыжном ходе?
— Ходом я точно не чувствовала себя идеально сегодня. Было тяжело. Возможно, это связано с тем, что здесь очень узкая трасса. Идёт маленькая колея, вокруг каша. Приходилось частить, чаще отталкиваться, больше работать ногами и делать всё, что требует больших физических усилий.

— Как тогда вы оцените своё функциональное состояние на данный момент?
— Оно точно не самое лучшее. Я думаю, что мы будем разгоняться от старта к старту и надеюсь, что прогресс будет постепенно виден.

— Есть обида из-за того, что чуть-чуть не хватило для попадания в топ-10?
— Конечно! Там буквально каких-то три или четыре секунды мне оставалось для попадания в десятку. Но при этом могу заверить вас, что отдала всю себя в сегодняшней гонке.

— Вы понимаете, что таким выступлением вы подняли планку очень высоко и от вас теперь будут ждать подобных результатов постоянно. Готовы к этому?
— Безусловно, я прекрасно понимаю это. Опять же хочу сказать, что и дальше я буду делать всё возможное, чтобы с каждой гонкой мои результаты были выше и выше. Это единственно верный подход в такой ситуации.

— Помог ли вам поздний стартовый номер, как вы считаете?
— Здесь у меня в принципе и выбора то не было, потому что я только отобралась на Кубок мира. Так что тут я просто приняла тот номер, который мне дали. Вопрос тут не стоял. Но если говорить именно об ощущениях от условий, то мне показалось, что сегодня все были примерно в равных условиях, и стартовый номер не имел ключевого значения. После мужчин трасса была сильно разбита. В первых номерах было примерно тоже самое.

— Другие девушки из сборной России признавались, что команду подводят к другим стартам, а пока идёт процесс набора формы. Легко ли бежать под такими нагрузками?
— Девушки сказали правду, мы действительно только разгоняемся. Только приехали с горной подготовки в Обертиллахе, где у нас были всего-навсего две скоростные тренировки. Есть ощущение, что от старта к старту вся команда будет прибавлять и разгоняться.

— Удалось ли уже поговорить с тренерами по итогам гонки?
— Нет, пока только успела переодеться и дать несколько интервью (улыбается). Но, думаю, мы всё проанализируем после.

1.
Джима Ю.
Украина
2.
Хойниш М.
Польша
3.
Давидова М.
Чехия
6.12.2018, 16:15 Поклюка (Словения) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Юлия Джима Украина 43.06,6
2 Моника Хойниш Польша +05,9
3 Маркета Давидова Чехия +16,5
4 Паулина Фиалкова Словакия +19,5
5 Байба Бендика Латвия +20,8
6 Лиза Виттоцци Италия +27,1
7 Доротея Вирер Италия +33,4
8 Ханна Эберг Швеция +49,1
9 Лиза Тереза Хаузер Австрия +55,3
10 Франциска Пройсс Германия +59,1
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