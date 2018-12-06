Васнецова: Прекрасно понимаю, что теперь от меня будут ждать результатов
Молодая биатлонистка сборной России поразила всех на Кубке мира и пообещала, что такой результат — это только начало.
Молодая биатлонистка сборной России поразила всех на Кубке мира и пообещала, что такой результат — это только начало.
Валерия Васнецова в отличие от Маргариты Васильевой и Евгении Павловой не может назвать себя полноценной дебютанткой.
Да, ходом немного не хватило, но это совершенно не отменяет того факта, что 13-м местом Васнецова может быть полностью довольна. А ведь девушки в один голос говорят, что команда сейчас находится очень далеко от оптимальных кондиций. Неужели мы скоро увидим конкурентоспособную женскую сборную России? Мы дождались Валерию после окончания гонки и узнали у спортсменки, как же ей удалось справиться с непростой трассой в Поклюке.
— Валерия, поздравляем вас с отличным результатом. Ожидали такого выступления от себя, ведь до этого вы только один раз попробовали, что такое Кубок мира?
— Возможно, я пока ещё не совсем отошла от гонки и от эмоций, связанных с ней. Не могу удивиться в должной мере сейчас, если честно. Конечно, это очень хороший результат для меня, тут не сомнений. В дальнейшем обещаю отдавать всю себя для достижения ещё более высоких результатов.
— Были ли у вас в карьере четыре нуля в индивидуальных гонках раньше?
— В индивидуальных гонках вообще никогда, но были четыре нуля в гонках преследования. Пожалуй, можно сказать, что я показала максимум того, на что была способна. Думаю, что «выстрелила» в нужное время и в нужном месте.
— Был ли у вас вообще опыт 15-километровой гонки, которую не бегают по юниорам?
— В прошлом году я бежала «пятнашку» в Обертиллахе на Кубке IBU, так что это не совсем для меня дебют в плане длинных гонок.
— Понятно, что со стрельбой всё было идеально сегодня. Можно ли тоже самое сказать о лыжном ходе?
— Ходом я точно не чувствовала себя идеально сегодня. Было тяжело. Возможно, это связано с тем, что здесь очень узкая трасса. Идёт маленькая колея, вокруг каша. Приходилось частить, чаще отталкиваться, больше работать ногами и делать всё, что требует больших физических усилий.
— Как тогда вы оцените своё функциональное состояние на данный момент?
— Оно точно не самое лучшее. Я думаю, что мы будем разгоняться от старта к старту и надеюсь, что прогресс будет постепенно виден.
— Есть обида
— Конечно! Там буквально
— Вы понимаете, что таким выступлением вы подняли планку очень высоко и от вас теперь будут ждать подобных результатов постоянно. Готовы к этому?
— Безусловно, я прекрасно понимаю это. Опять же хочу сказать, что и дальше я буду делать всё возможное, чтобы с каждой гонкой мои результаты были выше и выше. Это единственно верный подход в такой ситуации.
— Помог ли вам поздний стартовый номер, как вы считаете?
— Здесь у меня в принципе и выбора то не было, потому что я только отобралась на Кубок мира. Так что тут я просто приняла тот номер, который мне дали. Вопрос тут не стоял. Но если говорить именно об ощущениях от условий, то мне показалось, что сегодня все были примерно в равных условиях, и стартовый номер не имел ключевого значения. После мужчин трасса была сильно разбита. В первых номерах было примерно тоже самое.
— Другие девушки из сборной России признавались, что команду подводят к другим стартам, а пока идёт процесс набора формы. Легко ли бежать под такими нагрузками?
— Девушки сказали правду, мы действительно только разгоняемся. Только приехали с горной подготовки в Обертиллахе, где у нас были
— Удалось ли уже поговорить с тренерами по итогам гонки?
— Нет, пока только успела переодеться и дать несколько интервью (улыбается). Но, думаю, мы всё проанализируем после.
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|6.12.2018, 16:15
|Поклюка (Словения)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Юлия Джима
|Украина
|43.06,6
|2
|Моника Хойниш
|Польша
|+05,9
|3
|Маркета Давидова
|Чехия
|+16,5
|4
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+19,5
|5
|Байба Бендика
|Латвия
|+20,8
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+27,1
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+33,4
|8
|Ханна Эберг
|Швеция
|+49,1
|9
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+55,3
|10
|Франциска Пройсс
|Германия
|+59,1