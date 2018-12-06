Юлия Джима: За Словению пока что бегать не собираюсь

Источник: Матч ТВ

Первую личную гонку женского кубкового сезона выиграла украинка Юлия Джима. Готовившаяся отдельно от сборной своей страны, она безупречно отстреляла, не допустив ни одного промаха, и сумела сохранить преимущество на последнем круге. Мы пообщались с Юлией о том, как это — выиграть первую же гонку в сезоне, которого не должно было быть, ведь еще весной спортсменка объявила об окончании карьеры.

— В прошлом году у вас было несколько третьих мест, а сейчас сразу победа. Ожидали ее?

— Еще с прошлого года я ожидала, что хоть раз, но буду первой. В том сезоне не получилось. А сейчас я сразу начала с победы, конечно, это неожиданно, но очень рада, что на этот раз место не третье. Надеюсь, дальше будет лучше.

— Поздний стартовый номер являлся частью стратегии?

— Вообще я уже очень давно не стартовала в четвертой группе, и вчера было два варианта — первая или четвертая. Я рискнула и заявилась в четвертую. О второй и третьей даже не думала. Когда стартуешь в четвертой группе, приходится много ждать, поэтому я не особо ее люблю, но надо признать, что трасса в принципе была для всех одинаковая.

— Летом вы тренировались со словенской командой?

— Да, с мужской сборной Словении, и хочу поблагодарить президента федерации биатлона Украины, что разрешил мне это, и Урошу (тренер словенской сборной. — «Матч ТВ»), что принял меня в команду. Летом старалась тянуться за парнями, думаю, это мне сильно помогло. Плюс я много времени проводила на этой трассе, и она наполовину стала для меня домашней.

— Привыкли к среднегорью?

— У нас много где проходят гонки в среднегорье, возьмем тот же Антхольц. Но, конечно, определенные плюсы я получила, хотя, полагаю, что это индивидуально.

— Чем для вас оказалась тяжела эта трасса?

— Подъемами (смеется). Вообще я здесь никогда хорошо не бегала, потому что тут достаточно специфическая трасса. Тем радостнее, что сегодня даже получилось отыграть на финишном круге, хотя было уже очень тяжело.

— Слышали отрыв по ходу последнего круга?

— Да, слышала и вообще не понимала, как и на чем я теряю. Старалась держаться до конца, знала, что нужно потерпеть.

— Когда поняли, что можете выиграть?

— На последнем круге, когда отстрелялась на ноль, — только тогда пришла эта мысль. Но даже в тот момент я не особо рассчитывала на победу, так как конкуренция очень высока. Еще не смотрела протоколы, однако, видимо, много кто из лидеров провалился сегодня.

— Возвращаясь к тренировкам с мужской сборной. Тяжело?

— Очень. Хотя психологически с парнями мне было проще, а вот физически, конечно, сложно.

— Они вам скидку делали?

— Скорее просто говорили: усидишь — молодец, не усидишь — твои проблемы. Я сама терпела, хотя мне особо не ставили задачу гоняться за парнями. Но все равно пробовала терпеть, пока могу, пока не «умру». Мне это было нужно для себя.

— Когда с ними физически не могли уже тренироваться, одной было сложно?

— До этого я тоже одна тренировалась, хоть и с командой, но отдельно. Однако тут минусом стало то, что я нигде не могла сравниться с девушками, поскольку рядом одни парни. Контрольных тренировок и соревнований не хватало. Первый старт был в Обертиллахе, с австрийками, и там выиграла, хотя не рассчитывала.

— Почему вы не стартовали в воскресенье на смешанных видах?

— У меня был свой план подготовки, учитывая, что я не бежала национальный отбор, было бы неправильно претендовать на место в эстафетной команде. Никто не знал, в каком я состоянии. Поэтому эстафеты поставили по результатам отборочных стартов. Я все понимаю. Я выбрала индивидуальную подготовку, это подразумевает свои нюансы.

— С Андреем Прокуниным, тренером женской сборной Украины, как строятся отношения?

— Мы общались еще в мае, все обговорили, я объяснила, что мне комфортно тренироваться со словенцами. Там я вышла на определенный уровень и хочу продолжать так работать. Думаю, я уже не в том возрасте, чтобы ставить эксперименты в тренировочном процессе, тем более что есть прогресс.

— Тем не менее в конце прошлого сезона вы заявили, что заканчиваете.

— Я всерьез думала об уходе из спорта. Но все сделали, чтобы я осталась, федерация пошла на уступки, и я решила еще год побегать. Лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать и затем не знать, что было бы.

— Словенские коллеги говорили, что было бы здорово, если бы вы выступали за их страну.

— Думаю, все понимают — на данный момент это невозможно. Но знаете, как говорят: никогда не говори никогда. В жизни бывают разные ситуации, и непонятно, как все повернется. Но на данный момент я бегаю за Украину и надеюсь, буду продолжать.

— Задачи на сезон?