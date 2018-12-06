Юлия Джима: За Словению пока что бегать не собираюсь
Из последней группы к первой победе сезона.
Из последней группы к первой победе сезона.
Первую личную гонку женского кубкового сезона выиграла украинка Юлия Джима. Готовившаяся отдельно от сборной своей страны, она безупречно отстреляла, не допустив ни одного промаха, и сумела сохранить преимущество на последнем круге. Мы пообщались с Юлией о том, как это — выиграть первую же гонку в сезоне, которого не должно было быть, ведь еще весной спортсменка объявила об окончании карьеры.
— В прошлом году у вас было несколько третьих мест, а сейчас сразу победа. Ожидали ее?
— Еще с прошлого года я ожидала, что хоть раз, но буду первой. В том сезоне не получилось. А сейчас я сразу начала с победы, конечно, это неожиданно, но очень рада, что на этот раз место не третье. Надеюсь, дальше будет лучше.
— Поздний стартовый номер являлся частью стратегии?
— Вообще я уже очень давно не стартовала в четвертой группе, и вчера было два варианта — первая или четвертая. Я рискнула и заявилась в четвертую. О второй и третьей даже не думала. Когда стартуешь в четвертой группе, приходится много ждать, поэтому я не особо ее люблю, но надо признать, что трасса в принципе была для всех одинаковая.
— Летом вы тренировались со словенской командой?
— Да, с мужской сборной Словении, и хочу поблагодарить президента федерации биатлона Украины, что разрешил мне это, и Урошу (тренер словенской сборной. — «Матч ТВ»), что принял меня в команду. Летом старалась тянуться за парнями, думаю, это мне сильно помогло. Плюс я много времени проводила на этой трассе, и она наполовину стала для меня домашней.
— Привыкли к среднегорью?
— У нас много где проходят гонки в среднегорье, возьмем тот же Антхольц. Но, конечно, определенные плюсы я получила, хотя, полагаю, что это индивидуально.
— Чем для вас оказалась тяжела эта трасса?
— Подъемами (смеется). Вообще я здесь никогда хорошо не бегала, потому что тут достаточно специфическая трасса. Тем радостнее, что сегодня даже получилось отыграть на финишном круге, хотя было уже очень тяжело.
— Слышали отрыв по ходу последнего круга?
— Да, слышала и вообще не понимала, как и на чем я теряю. Старалась держаться до конца, знала, что нужно потерпеть.
— Когда поняли, что можете выиграть?
— На последнем круге, когда отстрелялась на ноль, — только тогда пришла эта мысль. Но даже в тот момент я не особо рассчитывала на победу, так как конкуренция очень высока. Еще не смотрела протоколы, однако, видимо, много кто из лидеров провалился сегодня.
— Возвращаясь к тренировкам с мужской сборной. Тяжело?
— Очень. Хотя психологически с парнями мне было проще, а вот физически, конечно, сложно.
— Они вам скидку делали?
— Скорее просто говорили: усидишь — молодец, не усидишь — твои проблемы. Я сама терпела, хотя мне особо не ставили задачу гоняться за парнями. Но все равно пробовала терпеть, пока могу, пока не «умру». Мне это было нужно для себя.
— Когда с ними физически не могли уже тренироваться, одной было сложно?
— До этого я тоже одна тренировалась, хоть и с командой, но отдельно. Однако тут минусом стало то, что я нигде не могла сравниться с девушками, поскольку рядом одни парни. Контрольных тренировок и соревнований не хватало. Первый старт был в Обертиллахе, с австрийками, и там выиграла, хотя не рассчитывала.
— Почему вы не стартовали в воскресенье на смешанных видах?
— У меня был свой план подготовки, учитывая, что я не бежала национальный отбор, было бы неправильно претендовать на место в эстафетной команде. Никто не знал, в каком я состоянии. Поэтому эстафеты поставили по результатам отборочных стартов. Я все понимаю. Я выбрала индивидуальную подготовку, это подразумевает свои нюансы.
— С Андреем Прокуниным, тренером женской сборной Украины, как строятся отношения?
— Мы общались еще в мае, все обговорили, я объяснила, что мне комфортно тренироваться со словенцами. Там я вышла на определенный уровень и хочу продолжать так работать. Думаю, я уже не в том возрасте, чтобы ставить эксперименты в тренировочном процессе, тем более что есть прогресс.
— Тем не менее в конце прошлого сезона вы заявили, что заканчиваете.
— Я всерьез думала об уходе из спорта. Но все сделали, чтобы я осталась, федерация пошла на уступки, и я решила еще год побегать. Лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать и затем не знать, что было бы.
— Словенские коллеги говорили, что было бы здорово, если бы вы выступали за их страну.
— Думаю, все понимают — на данный момент это невозможно. Но знаете, как говорят: никогда не говори никогда. В жизни бывают разные ситуации, и непонятно, как все повернется. Но на данный момент я бегаю за Украину и надеюсь, буду продолжать.
— Задачи на сезон?
— Я много тренировалась, поставила большие цели и постараюсь продолжать в том же духе, хотя это биатлон, и здесь бывает все — и падения, и неудачи. Но полагаю, что все будет хорошо.
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|6.12.2018, 16:15
|Поклюка (Словения)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Юлия Джима
|Украина
|43.06,6
|2
|Моника Хойниш
|Польша
|+05,9
|3
|Маркета Давидова
|Чехия
|+16,5
|4
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+19,5
|5
|Байба Бендика
|Латвия
|+20,8
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+27,1
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+33,4
|8
|Ханна Эберг
|Швеция
|+49,1
|9
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+55,3
|10
|Франциска Пройсс
|Германия
|+59,1