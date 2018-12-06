IBU разработает план развития биатлона до 2026 года

Швед Далин был избран президентом в сентябре этого года, сменив на посту главы организации норвежца Андерса Бессеберга, который бессменно руководил IBU со дня его создания в 1993 году.

«Как и было обещано в моем манифесте, сейчас мы занимаемся разработкой стратегического плана, который обеспечит дорожную карту будущего развития нашего вида спорта, мероприятий и национальных федераций, обеспечит вступление биатлона в новую эпоху, более сильную, чем когда- либо», — написал Далин.

Предполагается, что план будет представлен в сентябре следующего года на конгрессе IBU, он будет рассчитан на два ближайших олимпийских цикла, до 2026 года.

«Его реализацией буду руководить лично я, а управлять — рабочая группа из состава исполкома», — заметил глава IBU.