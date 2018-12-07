Квартет белорусских биатлонистов выступит в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

Среди 110 участников спринта четыре представителя Беларуси: Владимир Чепелин (29-й стартовый номер), Сергей Бочарников (50), Роман Елетнов (71), Антон Смольский (99).
Сегодняшняя гонка будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
Накануне в мужской индивидуальной гонке на 20 км победителем стал француз Мартен Фуркад, а женскую гонку на 15 км выиграла украинка Юлия Джима. Они возглавили общий зачет Кубка мира, набрав по 60 очков.
В Поклюке 8 декабря состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км, а в заключительный день соревнований 9 декабря пройдут две гонки преследования — у мужчин на 12,5 км и женщин на 10 км.