Квартет белорусских биатлонистов выступит в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

Квартет белорусских биатлонистов выступит в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В словенской Поклюке сегодня продолжится первый в сезоне этап Кубка мира по биатлону. В 16.15 мужчины стартуют в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами, сообщает корреспондент БЕЛТА.