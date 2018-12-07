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14:41 (мск), источник: ТАСС

Тюмень может принять биатлонную Гонку чемпионов по окончании сезона

ТАСС, 7 декабря. Союз биатлонистов России (СБР) обсудит с Международным союзом биатлонистов (IBU) возможность проведения Гонки чемпионов в Тюмени по окончании нынешнего сезона Кубка мира. Об этом в своем Instagram сообщил президент СБР Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу Драчев провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. В ходе мероприятия были обсуждены планы развития биатлона в регионе, возможное улучшение условий в комплексе «Жемчужина Сибири», а также возможность проведения в Тюмени Гонки чемпионов.

«Обсудили планы проведения Гонки чемпионов в Тюмени по окончании сезона, — написал Драчев. — Планы очень амбициозные, обсудим эту заявку с руководством IBU».

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Заключительный этап текущего сезона Кубка мира по биатлону пройдет в норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта 2019 года.

Гонка чемпионов — традиционное коммерческое соревнование биатлонистов, которое проходило в России с 2011 по 2016 год. Соревнования принимали Москва (2011−2014) и Тюмень (2015−2016).

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