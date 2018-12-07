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17:35 (мск), источник: Р-Спорт

Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

ПОКЛЮКА (Словения), 7 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

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Источник: РИА "Новости"

Логинов без промахов прошел два огневых рубежа и уступил 16,4 секунды победителю гонки норвежцу Йоханнесу Бё, который преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 46,3 секунды с одним промахом. Второе место занял французский биатлонист Антонен Гигонна (без промахов; отставание — 16,1 секунды).

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