Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
ПОКЛЮКА (Словения), 7 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
ПОКЛЮКА (Словения), 7 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Логинов без промахов прошел два огневых рубежа и уступил 16,4 секунды победителю гонки норвежцу Йоханнесу Бё, который преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 46,3 секунды с одним промахом. Второе место занял французский биатлонист Антонен Гигонна (без промахов; отставание — 16,1 секунды).