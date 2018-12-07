У России есть медаль в биатлоне. Логинов — третий в спринте

Источник: Спорт-Экспресс

Мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке завершился победой Йоханнеса Бе. Россиянин Александр Логинов занял третье место.

Быстро и точно

Надежда на то, что эта гонка может получиться успешной для россиян, появились после удачного начала Евгения Гараничева. Он стартовал четвертым и до единственного промаха на стойке шел очень неплохо. Но одна незакрытая мишень дорого стоила ему в условиях, когда многие стреляли точно.

Вышедший на дистанцию позже, под 45-м номером, Логинов шел с Гараничевым в одни ноги, но стрелял он точно, причем на обоих рубежах. На стойке он к тому же еще и отработал очень быстро — за 21 секунду, быстрее всех соперников. Уходил со стрельбища россиянин вторым — в 20 секундах от невероятно быстрого в этом спринте Йоханнеса Бе и с крошечным — в две и три десятых — преимуществом над французом Антуаном Гигонна и бронзовым призером индивидуалки австрийцем Симоном Эдером.

Новый подопечный Рико Гросса, который летом возглавил австрийскую сборную, по ходу финишного круга отстал, а с французом Логинов заочно зарубился, причем всерьез. По отставанию Гигонна на контрольных отсечках показалось, что он сдулся — за 700 метров до финиша шедший позади и получавший всю необходимую информацию россиянин выигрывал у оппонента 5 секунд, однако в итоге на финише Александр проиграл три десятых. Обидно. Но факт, что россиян все же попал на подиум на первом же этапе Кубка мира, утешает.

— Видимо, я был более уставшим. Старался работать и выкладываться по максимуму. Но, судя по тому, что проиграл четыре десятых, значит, что-то было не так, — сказал Логинов сразу после финиша во флеш-интервью.

Девять промахов на троих

Лучшие в российской команде в состоявшейся накануне индивидуальной гонке — Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев — не справились с первой же стрельбой. Елисеев на лежке промахнулся два раза, а Малышко аж три. Понятно, что после этого гонка у обоих не получилась. Хотя на стойке и Матвей, и Дмитрий отработали точно и даже поделили друг с другом третье место в команде по скорости. Оба объясняли неудачу на стрельбе неудобным подходом.

— Думаю, это потому, что спринт и дерганный подход. Хотелось побыстрее, а надо было идти своим темпом. При всех промахах не закрывались габариты. Сейчас нет ветра, и обидно, что так получилось. Но будем бороться дальше, — пообещал Малышко.

Позже «подвиг» Малышко повторил и его земляк Алексей Слепов, стартовавший одним из последних. Он также промахнулся на лежке трижды. Позже он добавил к этому еще и ошибку на стойке. В результате ни Малышко, ни Слепов не попали в гонку преследования.

Неудачник Фуркад

Совершенно не получился спринт у семикратного обладателя Большого хрустального глобуса Мартена Фуркада. После индивидуальной гонки, где он не угадал со стартовой группой, пробирался по разбитой трассе, но добыл победу благодаря исключительно чистой стрельбе, очевидно, силы у него закончились.

Отстрелять без ошибок в спринте у француза не получилось — промахнулся один раз на лежке. Но это полбеды. Ходом Фуркад был неубедителен. По скорости на лыжне он расположился только в конце четвертого десятка, проиграв Йоханнесу Бе 1 минуту 11 секунд. Финишировал Мартен только 24-м.