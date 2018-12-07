У России есть медаль в биатлоне. Логинов — третий в спринте
Сезон начинается удачнее, чем многие из нас ожидали.
Сезон начинается удачнее, чем многие из нас ожидали.
Мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке завершился победой Йоханнеса Бе. Россиянин Александр Логинов занял третье место.
Надежда на то, что эта гонка может получиться успешной для россиян, появились после удачного начала Евгения Гараничева. Он стартовал четвертым и до единственного промаха на стойке шел очень неплохо. Но одна незакрытая мишень дорого стоила ему в условиях, когда многие стреляли точно.
Вышедший на дистанцию позже, под 45-м номером, Логинов шел с Гараничевым в одни ноги, но стрелял он точно, причем на обоих рубежах. На стойке он к тому же еще и отработал очень быстро — за 21 секунду, быстрее всех соперников. Уходил со стрельбища россиянин вторым — в 20 секундах от невероятно быстрого в этом спринте Йоханнеса Бе и с крошечным — в две и три десятых — преимуществом над французом Антуаном Гигонна и бронзовым призером индивидуалки австрийцем Симоном Эдером.
Новый подопечный Рико Гросса, который летом возглавил австрийскую сборную, по ходу финишного круга отстал, а с французом Логинов заочно зарубился, причем всерьез. По отставанию Гигонна на контрольных отсечках показалось, что он сдулся — за 700 метров до финиша шедший позади и получавший всю необходимую информацию россиянин выигрывал у оппонента 5 секунд, однако в итоге на финише Александр проиграл три десятых. Обидно. Но факт, что россиян все же попал на подиум на первом же этапе Кубка мира, утешает.
— Видимо, я был более уставшим. Старался работать и выкладываться по максимуму. Но, судя по тому, что проиграл четыре десятых, значит,
Лучшие в российской команде в состоявшейся накануне индивидуальной гонке — Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев — не справились с первой же стрельбой. Елисеев на лежке промахнулся два раза, а Малышко аж три. Понятно, что после этого гонка у обоих не получилась. Хотя на стойке и Матвей, и Дмитрий отработали точно и даже поделили друг с другом третье место в команде по скорости. Оба объясняли неудачу на стрельбе неудобным подходом.
— Думаю, это потому, что спринт и дерганный подход. Хотелось побыстрее, а надо было идти своим темпом. При всех промахах не закрывались габариты. Сейчас нет ветра, и обидно, что так получилось. Но будем бороться дальше, — пообещал Малышко.
Позже «подвиг» Малышко повторил и его земляк Алексей Слепов, стартовавший одним из последних. Он также промахнулся на лежке трижды. Позже он добавил к этому еще и ошибку на стойке. В результате ни Малышко, ни Слепов не попали в гонку преследования.
Совершенно не получился спринт у семикратного обладателя Большого хрустального глобуса Мартена Фуркада. После индивидуальной гонки, где он не угадал со стартовой группой, пробирался по разбитой трассе, но добыл победу благодаря исключительно чистой стрельбе, очевидно, силы у него закончились.
Отстрелять без ошибок в спринте у француза не получилось — промахнулся один раз на лежке. Но это полбеды. Ходом Фуркад был неубедителен. По скорости на лыжне он расположился только в конце четвертого десятка, проиграв Йоханнесу Бе 1 минуту 11 секунд. Финишировал Мартен только 24-м.
Бе же, занявший седьмое место в индивидуалке, был просто неудержим. Даже с одним промахом он привез ближайшим преследователям по 16 секунд. Чистым ходом же норвежец опередил всех почти на 20. После этого спринта он перехватит у Фуркада желтую майку лидера Кубка мира. Соперничество началось. .
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|7.12.2018, 16:15
|Поклюка (Словения)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|23.46,3
|2
|Антонен Гигонна
|Франция
|+16,1
|3
|Александр Логинов
|Россия
|+16,4
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+31,2
|5
|Бенедикт Долль
|Германия
|+32,5
|6
|Синнре Петтерсен
|Норвегия
|+32,9
|7
|Симон Дестье
|Франция
|+35,1
|8
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|+35,8
|9
|Симон Эдер
|Австрия
|+35,9
|10
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+42,5