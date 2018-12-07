Й. Бё возглавил общий зачёт Кубка мира по биатлону, Логинов — пятый

Источник: РИА "Новости"

На первом этапе соревнований в Поклюке (Словения) Бё-младший был седьмым в индивидуальной гонке и выиграл спринт. В сумме за две гонки Бё набрал 96 очков.

Вторым в общем зачёте Кубка мира идёт француз Антонен Гигонна, в активе которого 88 очков. Третий — австриец Симон Эдер, набравший 80 очков. Мартен Фуркад утратил лидерство в Кубке мира — с 77 очками он четвёртый.

Россиянин Александр Логинов благодаря бронзе в спринте набрал 60 очков и вышел на пятое место в общем зачёте. Логинов на 1 очко опередил шведа Себастиана Самуэльссона.