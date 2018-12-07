Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:15
Поклюка (Словения)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2.12
Поклюка (Словения)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
2.12
Поклюка (Словения)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (Ж)
Все события
Фоторепортажи
12«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
33Глушаков забил, «Спартак» победил
19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Й. Бё возглавил общий зачёт Кубка мира по биатлону, Логинов — пятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё возглавил общий зачёт Кубка мира по биатлону после двух личных гонок сезона.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На первом этапе соревнований в Поклюке (Словения) Бё-младший был седьмым в индивидуальной гонке и выиграл спринт. В сумме за две гонки Бё набрал 96 очков.

Вторым в общем зачёте Кубка мира идёт француз Антонен Гигонна, в активе которого 88 очков. Третий — австриец Симон Эдер, набравший 80 очков. Мартен Фуркад утратил лидерство в Кубке мира — с 77 очками он четвёртый.

Россиянин Александр Логинов благодаря бронзе в спринте набрал 60 очков и вышел на пятое место в общем зачёте. Логинов на 1 очко опередил шведа Себастиана Самуэльссона.

Остальные россияне — вне топ-20. Матвей Елисеев — 22-й (35), Дмитрий Малышко — 29-й (29), Евгений Гараничев — 33-й (24).

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Самые красивые биатлонистки нового сезона!
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео)
Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
Как может пройти объединение НХЛ с КХЛ? В Америке это обсуждают
Клуб, открывший нам Дибалу, Пасторе и Кавани, продали за 10 евро
70 девушек и веселящий газ. Расследование об игроках «Арсенала»
Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
СМИ: Игрок «Спартака» хочет вернуться в «Интернасьонал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь