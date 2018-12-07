Й. Бё возглавил общий зачёт Кубка мира по биатлону, Логинов — пятый
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё возглавил общий зачёт Кубка мира по биатлону после двух личных гонок сезона.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё возглавил общий зачёт Кубка мира по биатлону после двух личных гонок сезона.
На первом этапе соревнований в Поклюке (Словения)
Вторым в общем зачёте Кубка мира идёт француз Антонен Гигонна, в активе которого 88 очков. Третий — австриец Симон Эдер, набравший 80 очков. Мартен Фуркад утратил лидерство в Кубке мира — с 77 очками он четвёртый.
Россиянин Александр Логинов благодаря бронзе в спринте набрал 60 очков и вышел на пятое место в общем зачёте. Логинов на 1 очко опередил шведа Себастиана Самуэльссона.
Остальные россияне — вне топ-20. Матвей Елисеев — 22-й (35), Дмитрий Малышко — 29-й (29), Евгений Гараничев — 33-й (24).